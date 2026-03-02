Fondazione Pascoli, Manetti: ‘Patrimonio da valorizzare sempre di più’

L’Assessore in visita a Barga (LU)
Questa mattina l’Assessore alla cultura Cristina Manetti ha fatto visita alla Fondazione Giovanni Pascoli e alla Casa Museo di Caprona, nel Comune di Barga (LU), luogo simbolo della memoria pascoliana e della cultura italiana tra Otto e Novecento.
Ad accompagnare l’assessora nel corso della visita il Sindaco di Barga, Caterina Campani, il presidente della Fondazione, Alessandro Adami, e il Consigliere regionale Vittorio Salotti.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui progetti di valorizzazione della Casa Museo e dell’intero complesso pascoliano, dove Giovanni Pascoli visse e compose gran parte delle sue opere più celebri.
L’Assessore Manetti ha dichiarato:
È un luogo straordinario, capisco perché Pascoli trovasse qui una grandissima ispirazione: è un luogo magico, conservato esattamente come è stato lasciato dalla famiglia Pascoli.
Entrare in questi spazi significa immergersi nella storia della nostra letteratura e della poesia italiana di fine Ottocento e inizio Novecento.
L’Assessore ha sottolineato il valore culturale e identitario della Casa Museo:
Qui si custodisce un patrimonio culturale importantissimo, una ricchezza che non ha prezzo e che rappresenta un vanto non solo per Barga ma per tutta la Toscana e per il Paese.
È significativo che questo sia stato uno dei primi patrimoni a essere digitalizzati: un segno di grande attenzione e di proiezione verso il futuro.
Nel corso della visita, Manetti ha inoltre annunciato l’intenzione di farsi promotrice dell’inserimento della figura di Pascoli all’interno del protocollo che la Toscana si appresta a siglare con la Regione Emilia-Romagna proprio per rafforzare e intensificare la collaborazione sul piano delle politiche culturali (l’Assessore Manetti ha incontrato pochi giorni fa a Bologna l’Assessora regionale Gessica Allegni).
Ha spiegato:
Pascoli è una figura che unisce profondamente due territori: nato a San Mauro Pascoli, in Romagna, e vissuto a lungo qui a Barga, rappresenta un ponte naturale tra Toscana ed Emilia-Romagna.
Inserire la sua figura nel protocollo di collaborazione tra le due Regioni significa valorizzare una storia comune e rafforzare un legame culturale che ha radici profonde.
Manetti ha quindi ribadito l’impegno della Regione nel sostenere la Fondazione e il percorso di valorizzazione del complesso pascoliano:
La Regione è al fianco di questa realtà così importante. Dobbiamo fare in modo che sempre più persone possano venire qui, vivere questo spazio e comprendere il significato profondo che ha avuto per il poeta.
Qui è custodita tutta la sua opera, un patrimonio culturale di valore inestimabile che merita di essere sempre più conosciuto e promosso.