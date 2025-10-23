Fondazione Opera Don Bosco Onlus ricorda Don Giacomo Begni

Il sacerdote prestava servizio presso l’Opera Social Dom Bosco Itaquera e il Centro Social Santa Luzia di São Paulo

È con profonda emozione e sincero cordoglio che la Fondazione Opera Don Bosco Onlus di Milano ricorda la prematura scomparsa di don Giacomo Begni, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2025 a São Paulo do Brasil.

Nato a Pontoglio (BS) il 2 settembre 1952, don Giacomo era salesiano dal 1976 e sacerdote dal 1985.

Da molti anni viveva in Brasile, dove prestava servizio presso l’Opera Social Dom Bosco Itaquera e il Centro Social Santa Luzia di São Paulo, portando avanti con instancabile dedizione l’impegno educativo e pastorale a favore dei bambini e dei ragazzi più poveri.

La sua vita è stata un esempio di fedeltà al carisma di Don Bosco e di amore per i giovani, soprattutto per coloro che vivevano in condizioni di fragilità.

Sempre sorridente, accogliente e animato da un entusiasmo contagioso, don Giacomo ha lasciato un segno profondo nella comunità salesiana e nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e collaborare con lui.

Nel ricordo di Michele Rigamonti, Presidente della Fondazione Opera Don Bosco Onlus: