Fondazione Michelucci, Maria Olivia Scaramuzzi nuova Presidente

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Fondazione Giovanni Michelucci ha annunciato stamani la nomina della dottoressa Maria Oliva Scaramuzzi alla Presidenza della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole (FI).

Maria Oliva Scaramuzzi è una personalità di riferimento nel panorama imprenditoriale, culturale e associativo fiorentino.

Laureata in Scienze Biologiche all’Università di Firenze, con specializzazione in Erboristeria e Dietologia e un master nel settore turistico-alberghiero, ha sviluppato un percorso professionale che unisce impresa, organizzazione di eventi, cultura e valorizzazione del territorio.

L’annuncio della nomina si è svolto nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamani presso la casa – studio di Giovanni Michelucci a Villa Il Roseto, sede della Fondazione e per volere dell’architetto ancor oggi proprietà del Comune di Fiesole.

Erano presenti il Sindaco Cristina Scaletti, l’Assessore alla cultura Cristina Manetti, alcuni rappresentanti dei Soci fondatori e delle istituzioni del territorio.

Maria Oliva Scaramuzzi, Presidente della Fondazione Michelucci, ha affermato:

La sfida oggi è continuare a rafforzarne il ruolo come luogo di ricerca, confronto e proposta, mantenendo sempre al centro la dignità delle persone e la costruzione di città più inclusive e umane.

In questi anni la Fondazione ha saputo custodire e rinnovare questa eredità con intelligenza e visione, affrontando temi centrali per il nostro tempo come l’abitare, le periferie e le fragilità sociali.

Michelucci ci ha lasciato un pensiero ancora straordinariamente attuale: l’idea che l’architettura sia uno strumento civile, capace di costruire relazioni, inclusione e comunità.

L’Assessore Manetti ha detto:

A Maria Oliva Scaramuzzi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico, certa che saprà guidare la Fondazione con competenza, sensibilità e visione, rafforzandone ulteriormente il ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale.

Il lavoro svolto in questi anni ha saputo tenere insieme memoria, ricerca e attenzione ai temi sociali, mantenendo viva l’attualità della lezione di Michelucci.

Il Sindaco di Fiesole ha sottolineato:

Il grande lavoro collettivo per arrivare a questa nuova presidenza, con i membri del Consiglio di Amministrazione, che ha accolto con grande soddisfazione la proposta da me avanzata.

I fondi che abbiamo trovato sono il frutto di un vero e proprio rilancio per la Fondazione Michelucci. È con grande soddisfazione, quindi, che comunico oggi la nomina della dott.ssa Maria Oliva Scaramuzzi alla Presidenza della Fondazione.

La mia proposta è stata condivisa con ANCE Toscana e i Comuni di Firenze, Pistoia, Olbia ed è stata successivamente discussa e approvata dalla Giunta e da tutta l’Amministrazione, a conferma di un percorso istituzionale partecipato e coerente.

Villa Il Roseto, sede della Fondazione, continua a essere un luogo vivo di ricerca, confronto e produzione culturale, capace di mettere in dialogo istituzioni, mondo accademico e comunità, nel solco di una tradizione che guarda al territorio e alle sue trasformazioni con visione e responsabilità.

Colgo l’occasione anche per salutare e ringraziare la presidente uscente, Silvia Botti, per il lavoro svolto.

A nome dell’Amministrazione comunale, rivolgo alla nuova Presidente i più sinceri auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua esperienza nei campi della cultura, dell’impresa e delle reti istituzionali potrà contribuire in modo significativo a rafforzare il ruolo della Fondazione, valorizzandone ulteriormente la dimensione nazionale e internazionale.

Il rinnovo degli organi statutari segna un passaggio di continuità e rinnovamento, nel quale il Comune di Fiesole rinnova il proprio impegno a sostegno della Fondazione e delle sue attività, nella convinzione che il pensiero di Giovanni Michelucci continui a offrire strumenti attuali per leggere e interpretare il presente.