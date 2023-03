Fondazione FS: Giornata dei bambini al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Appuntamento il 26 marzo con tante interessanti iniziative

Nuova iniziativa al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per rendere i suoi spazi sempre più aperti e fruibili ai più piccoli attraverso attività coinvolgenti, istruttive e divertenti.

Domenica 26 marzo la Giornata dei bambini, visita al sito arricchita da momenti ludici e creativi che si svolgeranno in fasce orarie mattutine e pomeridiane dalle 9:30 fino alle 19:30.

Alla scoperta della musica attraverso le sue emozioni

Bambini dai cinque ai dieci anni saranno impegnati in laboratori interattivi di circa 40 minuti, articolati in diverse fasi: momenti audio-visivi, attività di body percussion e giochi musicali.

Le api e il ciclo della vita

I visitatori di età compresa tra i sei e i 13 anni potranno apprendere la differenza tra le api e gli altri insetti impollinatori ponendo l’attenzione sull’importanza del processo dell’impollinazione, alla base della vita.

Inoltre, potranno osservare da vicino un’arnia, conoscerne il funzionamento e capire come avviene la raccolta del miele. La durata dell’esperienza è di circa 90 minuti.

Pietrarsart

Dopo un percorso guidato, i piccoli visitatori avranno la possibilità di apprendere e riprodurre, usando diverse tecniche artistiche, le emozioni e le sensazioni suscitate dal Museo di Pietrarsa.

I bambini dai sei ai dieci anni, a cui è dedicata l’attività della durata di un’ora, potranno così dare forma con disegni e collage a tutta la loro creatività.

Costruisci un treno in feltro

Della durata di un’ora, il laboratorio offre la possibilità a bambini dai tre ai 13 anni di costruire un trenino in feltro da assemblare assecondando il proprio gusto e seguendo la fantasia.

Per tutte le attività non è necessaria prenotazione e sarà possibile partecipare fino a esaurimento posti. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto, per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni.

Informazioni dettagliate telefonando al numero 081-472003, inviando mail a museopietrarsa@fondazionefs.it, sui canali social ufficiali del Museo di Pietrarsa e sul sito web fondazionefs.it.