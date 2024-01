Fondazione Arnaldo Pomodoro presenta il programma 2024

Un ricco e articolato palinsesto di attività, a partire da quelle incentrate sull’approfondimento e la valorizzazione dell’opera del Maestro

L’impegno come promotore culturale e osservatorio sulla creatività contemporanea da un lato e dall’altro la conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera del Maestro Arnaldo Pomodoro e del patrimonio della Fondazione: questi sono i pilastri su cui si fonda la mission della Fondazione Arnaldo Pomodoro e su cui è stato sviluppato il programma 2024 dell’istituzione milanese.

Il primo appuntamento del programma è con Magali Reus (L’Aia, 1981), vincitrice della VII edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura.

Accanto a un premio in denaro di 10.000 euro, dal 10 aprile al 19 maggio 2024 la Fondazione, in collaborazione con il Museo del Novecento di Milano, che ospiterà il progetto, dedicherà all’artista olandese una mostra personale, a cura di Federico Giani.

Per la terza edizione consecutiva la mostra è realizzata con la collaborazione dell’Area Musei d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano.

Riprende anche quest’anno ‘Orizzonte. Parole, immagini e musica per edificare il futuro’, il palinsesto di eventi culturali e musicali a cura del cantautore Giovanni Caccamo: la Fondazione Arnaldo Pomodoro vedrà alternarsi nello studio del Maestro una serie di appuntamenti con format differenti, pensati con l’obiettivo di avvicinare alla Fondazione un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, con particolare attenzione ai più giovani.

Dal 13 gennaio al 19 maggio 2024 prosegue e si conclude la mostra ‘OpenStudio #2 La negazione della forma Arnaldo Pomodoro tra minimalismo e controcultura’, secondo appuntamento del ciclo di mostre di approfondimento e scoperta dell’opera di Arnaldo Pomodoro, che punta i riflettori sul quinquennio 1966 – 1970, stagione di grande vivacità e interesse.

Sono gli ‘anni americani’ di Pomodoro – vissuti a cavallo tra l’Italia e gli Stati Uniti, con incarichi di insegnamento a Stanford e Berkeley – durante i quali l’artista ha sviluppato un’inedita sperimentazione formale, influenzata da fenomeni come il minimalismo, e ha partecipato da protagonista a iniziative di controcultura, che intendevano aprire nuovi spazi di pratica politica e culturale.

Da ottobre 2024 il terzo appuntamento del ciclo di ‘OpenStudio’ sarà dedicato invece alla ‘sfera’, la forma più iconica della produzione di Arnaldo Pomodoro, affrontata e riletta sotto molteplici punti di vista.

Nell’ottica, infine, di rendere fruibile al pubblico la propria collezione che non ha una sede espositiva permanente, la Fondazione continua a promuoverne la diffusione attraverso prestigiose collaborazioni.

A febbraio, alla Pescheria Centro di Arti Visive di Pesaro, inaugurerà la mostra ‘Sculture nella città 1971/2024’, iniziativa parte del programma Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura.

A marzo sarà la volta di una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro alla Galleria Cortesi di Milano, a cura di Alberto Salvadori.

Prosegue anche la sinergia con l’Almo Collegio Borromeo di Pavia: a settembre inaugurerà la mostra ‘La lunga arte’, curata dalla Fondazione e incentrata sul rapporto pluridecennale tra Arnaldo Pomodoro e Francesco Leonetti. La mostra fa parte di un palinsesto di eventi organizzati dal Comitato per il centenario della nascita dello scrittore, che cade nel 2024.

Infine, la Fondazione aspetta il suo pubblico con un ricco programma di visite, laboratori, eventi e attività: anche se il Labirinto rimarrà chiuso per tutto il 2024 a causa dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Solari 35, proseguono le moltissime altre attività per bambini, giovani, famiglie e scuole che la Fondazione organizza negli spazi di via Vigevano e nel centro storico di Milano.