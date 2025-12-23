Focolaio di aviaria ad Agliana (PT)

La situazione è sotto controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Centro

È stato registrato un focolaio di influenza aviaria, H5N1, di piccole dimensioni in un allevamento domestico di polli nel comune di Agliana (PT).

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Centro ha preso in carico la problematica e sta adottando tutte le misure necessarie previste dalle indicazioni ministeriali, in collaborazione con gli altri Enti preposti.

L’influenza aviaria è una malattia che colpisce soprattutto gli uccelli, sia selvatici sia da allevamento, per esempio polli, tacchini, anatre, ecc…

I casi di trasmissione all’uomo sono molto rari, ma è importante adottare alcuni comportamenti corretti per ridurre ogni possibile rischio e contribuire alla prevenzione.

Nella vita di tutti i giorni è importante: evitare di toccare uccelli selvatici o animali da cortile, soprattutto se trovati morti o in difficoltà, non raccogliere carcasse di volatili: in caso di avvistamento, avvisare i servizi veterinari, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, in particolare dopo essere stati in parchi, campagne o aree naturali.

Chi possiede animali da cortile deve limitare il contatto tra pollame domestico e uccelli selvatici. È consigliabile utilizzare guanti e calzature dedicate durante la cura degli animali. In caso di comportamenti anomali o mortalità improvvisa degli animali, contattare tempestivamente i servizi veterinari della ASL di riferimento.

È buona norma, inoltre, adottare misure preventive di carattere generale, tra le quali mantenere l’igiene delle mani prima e dopo il contatto con gli animali e i loro ambienti; coprire bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce, utilizzo di mascherine in presenza sintomatologia respiratoria e/o simil influenzale; evitare il contatto ravvicinato con persone malate; evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.