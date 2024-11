‘Flowers’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 30 novembre

In scena al Teatro di Documenti di Roma il 30 novembre, alle 19:00 e alle 21:00, ‘Flowers’ di Susanna Gianandrea.

Dodici le storie d’amore (sei storie diverse con sei attori differenti a spettacolo).

Una donna non riconosce più il suo compagno in quanto tale.

Un uomo svela segreti inconfessabili di un amico.

Un amante annega nell’alcool per i tradimenti subiti.

Un uomo si perde nella dipendenza sessuale.

Un uomo si perde nella dipendenza lavorativa.

Una donna non riesce ad allontanarsi da un abuso subito.

Una donna rimane bloccata in un amore non corrisposto.

Una ragazza si pente per la sua complicità in un episodio di mobbing.

Una rocker rincorre donne e musica.

Una madre lotta per i diritti del figlio gay.

Una figlia esplode il suo coming out.

Un uomo rinasce donna.

Le voci dell’audio, degli attori e del video si rincorrono insistenti, ipnotiche, disturbanti coinvolgendo il pubblico in una narrazione frammentaria, sfidando attenzione e ascolto.

La scrittura dei monologhi risente delle eco di una ventina di interviste realizzate in video con persone diverse per orientamento sessuale, genere, paese di provenienza, religione, esperienza affettiva.

Le interviste sono parte integrante dello spettacolo, restituite anche attraverso un’ambientazione sonora iniziale e un video finale e sono state realizzate in collaborazione con Erberto Rebora del Collettivo Espressioni Vaganti.

Progetto crossmediale e regia teatrale e dei video di Susanna Gianandrea – per Artisti Associati Paolo Trenta

Testi e adattamenti di Susanna Gianandrea, Stefano Trucco, Pamela Baldi e Milena Quercia, Paolo Riccardi

Interviste a cura di Susanna Gianandrea, Erberto Rebora, Stefano Trucco e Antonio Strollo

In collaborazione artistica con Erberto Rebora del Collettivo Espressioni Vaganti e con Riccardo Polignieri

con Lorenzo Audisio, Pam Baldi, Roberto Carelli, Maria Teresa Cavalli, Serena Inturri, Milena Quercia, Paolo Riccardi, Celeste Sabatino, Lorelaj Stefanelli, Rosy Trischitta, Arianna Vagnoni, Gabriele Valente

Riprese e postproduzione Rodolfo Colombara – GA.TA Progetti Audiovisivi – Ambiente sonoro Paolo De Santis – Costumi Daniela Rostirolla – Scene Susanna Gianandrea, Mario Filini e Antonio Strollo

Assistenti alle riprese e foto Antonio Strollo e Arianna Vagnoni

Traduzioni Colette D’Hesse Gastaldi e Andrea Porcelli

Costo biglietto

1 spettacolo 7 euro

2 spettacoli 12 euro

3 euro di tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/ 45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it