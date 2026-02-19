‘Flow (Impulse, Movement, Freedom)’, nuovo CD di Gianfranco De Lisi

Il nuovo disco sia in digitale che in formato fisico sarà disponibile dal 20 febbraio

Mandato alle stampe dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico da venerdì 20 febbraio, ‘Flow (Impulse, Movement, Freedom)’ è il nuovo capitolo discografico, il primo da solista, dell’ardimentoso bassista e compositore Gianfranco De Lisi.

Sette i brani che formano il CD, tutte composizioni originali scaturite dal fervido estro dell’autore dell’album.

‘Flow’ dà l’idea di un viaggio in cui il basso si trasforma in un mezzo di narrazione, arricchito dall’utilizzo dell’elettronica per creare paesaggi sonori immersivi.

Il concept del disco è improntato sul concetto di ‘flow’ come stato mentale di totale immersione e libertà creativa. Tutti i brani nascono da un’intensa pratica quotidiana dedicata all’improvvisazione, attraverso cui si catturano momenti di grande concentrazione per poi trasformarli in composizione evocative, dense di pathos.

La scelta degli stessi brani è figlia dell’istinto e della necessità di descrivere un’esperienza sonora intima e senza filtri.

Artisti di blasone internazionale come Matthew Garrison, John Patitucci, Daniele Camarda e Janek Gwizdala, ma anche i mondi sonori legati alla world music, al minimalismo e alla sperimentazione elettronica, rappresentano le influenze più importanti per De Lisi.

Il disco si caratterizza per l’uso esclusivo del basso come unico strumento, impreziosito da effetti elettronici e dall’utilizzo della voce per enfatizzare alcune melodie. Il risultato è una dimensione sonora che fonde ambient, groove e improvvisazione, offrendo un’esperienza di ascolto profonda e ipnotica.

Gianfranco De Lisi entra così nelle pieghe di ‘Flow’:

Sono felice di condividere con voi il mio nuovo disco, un progetto nato da lunghe sessioni di improvvisazione che porto avanti nel mio studio da qualche tempo. Lavorare esclusivamente con il basso elettrico e l’elettronica mi ha dato la libertà di spingermi oltre i miei confini abituali e di scoprire nuovi linguaggi sonori. Ogni traccia è il risultato di un momento autentico, catturato senza filtri, che per me rappresenta un’esplorazione continua tra suono, emozione e istinto. L’album è un percorso di ricerca e crescita personale, spontaneo, libero. Spero riesca a trasmettere la stessa intensità e curiosità che mi hanno accompagnato durante la sua creazione.

Biografia

Bassista e compositore di larghe vedute, ispirato da una fervida immaginazione, sempre pronto ad abbandonare la propria comfort zone per esplorare nuovi territori sonori, Gianfranco De Lisi ha sviluppato negli anni una grande sensibilità artistica e una profonda passione per jazz e world music, portando avanti il suo percorso di ricerca sonora sullo strumento.

Grazie a un uso singolare e particolarmente creativo dell’elettronica, in costante evoluzione, fra pedali ed elaborazioni digitali con laptop, costruisce un linguaggio molto personale, contemporaneo e dalla spiccata identità stilistica.

È attivo in numerosi progetti, dal trio al quartetto jazz/fusion, e annovera numerose apparizioni in festival internazionali, in particolare nell’ambito della world music.

