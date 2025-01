Florovivaismo dell’agro nocerino sarnese in ginocchio

Gravi perdite nella produzione di ranuncoli cloni

Prosegue l’allerta meteo nell’agro nocerino sarnese ma già si comincia a fare la conta dei danni. Ingenti le perdite nel settore florovivaistico, la sola Cooperativa del Golfo Green, specializzata in fiori recisi, lamenta danni per oltre duecentomila euro.

Ad avere la peggio sono le serre dei pregiati Ranuncoli Cloni.

Francesco Esposito, Presidente della Cooperativa Del Golfo Green in via Abbeveraturo a Sarno (SA), spiega:

Il danno alla copertura della serra è forse il danno minore. La perdita che abbiamo avuto è davvero ingente, nei mesi scorsi abbiamo investito tanto per arrivare a produrre i nostri fiori e adesso che è periodo di raccolta abbiamo preso questa terribile batosta. Arriveremo a perdere fino al 70% del raccolto e queste piante cominceranno di nuovo a riprendersi fra un paio di mesi, quando ormai sarà finito il tempo del raccolto.

La Cooperativa del Golfo Green è fra le più attive del suo settore, inserita nella consulta florovivaistica di Coldiretti Campania è pronta a recitare un ruolo importante anche nei prossimi eventi nazionali che vedrà la regione in prima linea.

Sono tante le avversità che rendono difficile la vita delle aziende agricole in questo fazzoletto di regione Campania. Dal 2014 gli eventi estremi sono praticamente quadruplicati.

Un’anomalia peraltro confermata dal dato sulle temperature che, secondo CNR-ISAC, hanno visto il 2024 in Italia come il più caldo di sempre, con 1,44° in più rispetto alla media storica al Centro-Sud Italia.

