Flocco: ‘Incendio al Teatro Sannazaro, ferita per Napoli’

Le fiamme hanno avvolto in pochissimo tempo uno dei luoghi simbolo della più antica tradizione teatrale della città, consegnando ai Vigili del Fuoco – intervenuti con tempestività e grande professionalità – uno scenario da subito drammatico e complesso.

L’incendio che nella notte ha devastato il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita profonda per Napoli e per l’intero patrimonio culturale partenopeo.

Lo dichiara il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della VII Commissione Regionale, Salvatore Flocco.

Da Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania ritengo fondamentale che si proceda con rapidità al completamento delle verifiche strutturali e che venga garantita la massima trasparenza nell’accertamento delle cause dell’accaduto.

La tutela dei luoghi della cultura è parte integrante della sicurezza e della qualità della vita delle nostre comunità.

Accolgo con favore la disponibilità del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a lavorare in sinergia con il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi per individuare, in modo condiviso, un percorso concreto che consenta di restituire il Teatro Sannazaro alla città.

È un segnale politico forte: quando è in gioco l’identità culturale di Napoli, le istituzioni hanno il dovere di fare squadra.

Superato il momento del dolore, occorre trasformare questa emergenza in un impegno concreto e strutturato.

Il Teatro Sannazaro non è soltanto un edificio storico: è un presidio culturale, sociale ed economico, un luogo di memoria e tradizione che va difeso e rilanciato.

Come istituzioni abbiamo il dovere non solo di ricostruire, ma di rafforzare ciò che rappresenta la nostra storia.

Napoli merita di riabbracciare il suo teatro lavoreremo affinché questo accada nel più breve tempo possibile.