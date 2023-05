Fleming / Luciano: anteprima nuovo libro di Michelangelo Iossa

Il 26 maggio il Grand Hotel Parkeris di Napoli ospita la presentazione – anteprima del libro Fleming / Luciano Ian e Lucky a Napoli

Cosa lega un celebre scrittore, un famigerato gangster e la città più misteriosa del Mar Mediterraneo?

28 maggio 1908: centoquindici anni fa nasceva a Londra Ian Fleming; comandante della Royal Navy, agente segreto, giornalista, scrittore, ma soprattutto creatore dell’agente 007.

Primavera del 1947: Salvatore Lucania, meglio noto come Lucky Luciano, potentissimo gangster italo-americano, viene deportato in Italia e stabilisce la sua residenza a Napoli.

Il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, nel suo nuovo libro in uscita per i tipi della Jack Edizioni, ricostruisce l’incontro tra Ian Fleming e Lucky Luciano e l’intervista per il reportage ‘Thrilling Cities’ che li vide protagonisti nel 1960 a Napoli.

Il libro, che è impreziosito dalla prefazione del celebre romanziere Maurizio de Giovanni, sarà disponibile in e-book e in brossura.

Per celebrare il centoquindicesimo anniversario della nascita di Ian Fleming, saranno messe in vendita 115 copie numerate ‘Limited Collector Edition’ in un raffinato ed esclusivo formato con copertina rigida.

Il volume sarà presentato in anteprima nel corso di un evento a inviti presso il Grand Hotel Parker’s di Napoli venerdì 26 maggio alle ore 18:00: l’autore Michelangelo Iossa sarà affiancato dalla prof.ssa Paola Villani dell’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli e dallo scrittore Andrea Raguzzino, fondatore di Jack Edizioni.

Al termine della presentazione sarà prevista una degustazione di cocktail ispirati al mito-007: il più antico grand hotel di Napoli ospita, infatti, al suo interno il Bidder Bar, che da circa venti anni è annoverato tra i Bond Point internazionali.

L’autore

Michelangelo Iossa collabora da trent’anni con alcune delle più importanti testate italiane: attualmente è contributor del Corriere della Sera, del Corriere del Mezzogiorno e di altre testate del gruppo-RCS, gli Speciali del Corriere del Mezzogiorno e L’Economia del Corriere, tra gli altri.

Dal 1999 collabora con l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli ed è docente presso i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione e in Scienze della Formazione Primaria.

Tra i più autorevoli biografi italiani dei Beatles, a cui ha dedicato 7 volumi pubblicati tra il 2003 e il 2022, Michelangelo Iossa ha firmato biografie di leggende della musica come Michael Jackson, Pino Daniele e Rino Gaetano.

Nel corso degli anni ha dedicato al mito-007 reportage, eventi culturali e special radiofonici.

È coordinatore del progetto musicale James Bond Concert Show e, nell’ottobre 2012, ha curato le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del film ‘Dr. No’ (‘Agente 007 – Licenza di Uccidere’) presso l’Ufficio UK Trade & Investment dell’Ambasciata Britannica in Italia.

Nel 2019 ha visitato il set italiano del film ‘No Time to Die’ raccontando il dietro-le-quinte del film come inviato per il Corriere del Mezzogiorno e per The Way Magazine. Nel 2020 ha pubblicato il volume ‘007 Operazione Suono’ (Rogiosi Editore) con prefazione del Maestro Monty Norman, compositore del leggendario ‘James Bond Theme’.

In occasione del sessantesimo anniversario del primo film della saga di 007, nel 2022 ha curato la mostra ‘Parker’s meets Bond’, ospitata negli spazi del Grand Hotel Parker’s di Napoli.

Nel 2004 ha ricevuto il Premio per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.