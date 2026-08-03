Fivizzano (MS), ripartono i lavori per la variante di Grassano

I lavori inizieranno i primi giorni di settembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Firmato un nuovo contratto per portare a termine i lavori stradali del II lotto della variante di Santa Chiara a Fivizzano (MS), sulla SR 445 ‘della Garfagnana’ in località Gassano.

La Regione Toscana ha affidato l’incarico al Consorzio di imprese associate COIMPA con un nuovo contratto firmato il 30 luglio.

Sarà realizzata la variante all’abitato di Gassano, per una estensione di circa 450 m, di cui circa 180 m in viadotto in struttura metallica per il superamento della linea ferroviaria Lucca – Aulla.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa € 3.154.000 euro. I lavori inizieranno i primi giorni di settembre e la loro durata è stimata in circa 450 giorni.

L’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha spiegato: