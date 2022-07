Fisco, CNPR Forum: ‘Imprese e famiglie attendono soluzioni immediate’

Riceviamo e pubblichiamo.

Una misura che non penalizzi oltremodo chi non ha potuto pagare i debiti con il fisco distinguendo tra chi è in difficoltà e chi è un evasore fiscale. Anche le sanzioni devono essere calibrate con riferimento al danno sociale causato dai comportamenti dei contribuenti.

Lo ha detto Alberto Gusmeroli, Lega, Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nel corso del webinar ‘Fisco, un’estate torrida con scadenze e crisi di governo’ promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Ha proseguito Gusmeroli:

La delicatezza del momento è stata sottolineata anche da Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia in Commissione Attività Produttive a Montecitorio:

Lo stop imposto dalle vacanze estive non ci voleva perché ci creerà problemi nel portare a compimento alcuni dei provvedimenti fondamentali. È stato chiesto ai partiti di governo attenzione e senso di responsabilità, che sicuramente stiamo mettendo tutti, ma resta da capire se il Movimento 5 Stelle vorrà far precedere il governo con questa maggioranza.

I professionisti non esitano a farsi parte dirigente come confermato da Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili:

Abbiamo proposto di sospendere le notifiche degli avvisi bonari e la messa in sicurezza delle PMI con provvedimenti che consentano alle imprese di rendere sostenibile i debiti con il fisco. Penso a una rateizzazione per debiti fiscali a 72 rate estendendo i benefici anche a chi è decaduto dal beneficio.

Il Consiglio nazionale è molto attento alla concentrazione di emergenze che si stanno manifestando in questo momento storico. Quelle principali afferiscono all’aumento dei costi energetici che si traducono in aumento dei costi per le imprese e, di riflesso, sui cittadini.

Diverse le criticità segnalate da Marco Cuchel, numero uno dell’Associazione nazionale commercialisti:

Queste difficoltà hanno creato un corto circuito in tutta la categoria. Credo sia necessario un cambio di passo sia per l’Agenzia delle Entrate che per la pubblica amministrazione in generale.

Dobbiamo prendere atto che oltre alle scadenze ordinarie, che sono importanti e molteplici, si è aggiunta tutta una serie di altre complicazioni come l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari, o i disservizi, le interruzioni e i malfunzionamenti della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, o ancora la famosa circolare che tutti gli anni viene emanata per illustrare le novità per le dichiarazioni dei redditi, emanata dopo ben una settimana dalla scadenza originale.

Più certezze chiede Luca Asvisio, Presidente dell’ODCEC di Torino:

Noi non possiamo sempre chiedere il rinvio delle scadenze, perché significa che in altri momenti dell’anno ci ritroveremo pieni di lavoro e comunque non saremmo in grado di gestire le pratiche. La nostra categoria è impegnata in una lotta continua con gli adempimenti. Questo meccanismo non funziona perché abbiamo bisogno di guardare al futuro di questa professione.

Mi auguro che il cambio di governance all’interno del nostro Consiglio nazionale porti a cambiamenti fondamentali. Noi commercialisti ci siamo fatti trovare sempre pronti, ora è il momento di ricevere qualcosa in cambio dalla politica, ovvero la certezza della norma.

Un semplice provvedimento come quello della sanatoria degli errori formali darebbe grande aiuto alla nostra categoria, rappresentando una sorta di assicurazione in quei momenti più critici, come quelli vissuti durante il Covid.