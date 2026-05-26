Firmato il nuovo protocollo di intesa fra ANCI e Fondazione ANT

L’associazione dei Comuni si impegna a promuovere corretti stili di vita, prevenzione oncologica, assistenza domiciliare e welfare territoriale

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato sottoscritto questa mattina, nella sede nazionale ANCI di via dei Prefetti 46, a Roma, il nuovo Protocollo d’Intesa che regolerà per i prossimi tre anni i rapporti fra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Fondazione ANT, realtà di riferimento del Terzo Settore italiano nei campi dell’assistenza domiciliare alle persone malate di tumore e la prevenzione oncologica.

A firmare il documento sono intervenuti il dottor Antonio Imbrogno, Delegato ANT per la Campania e la Basilicata facente le veci della Presidente, Raffaella Pannuti, e la dottoressa Matilde Celentano, Sindaco di Latina e delegata ANCI al Welfare, facente le veci di Gaetano Manfredi, Presidente ANCI e Sindaco di Napoli.

L’intesa, nell’ottica di quel rafforzamento delle reti collaborative tra enti locali, istituzioni pubbliche e soggetti del Terzo Settore che costituisce una delle principali prerogative di ANCI, è pensata per promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di assistenza domiciliare oncologica, prevenzione e welfare territoriale.

Oltre che, beninteso, per valorizzare il contributo del Terzo Settore nell’ambito delle politiche comunali per la salute, sostenere i Comuni nell’attivazione di iniziative informative e progettuali coerenti con i bisogni delle comunità locali e favorire la cultura della prevenzione e della presa in carico domiciliare quale elemento di sostenibilità dei sistemi locali di welfare.

Così ha commentato Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT:

Quando parlo di alleanza fra Terzo Settore e istituzioni pubbliche mi riferisco, idealmente, proprio a documenti come il Protocollo che abbiamo sottoscritto oggi con gli amici dell’ANCI. Che con ANT non condividono solo una capillare e quotidiana presenza al fianco delle cittadine e dei cittadini più fragili, ma anche la volontà di rendere finalmente sistemiche e pienamente sostenibili le attività di sostegno al welfare sanitario e sociale delle quali ci occupiamo da quasi cinquant’anni.

La delegata ANCI Matilde Celentano afferma:

La firma di oggi costituisce un’alleanza strategica per la salute e il benessere delle nostre comunità locali. La Costituzione, all’articolo 32, ci ricorda che la salute è un interesse primario della collettività. E per renderlo davvero tale, serve il concorso coordinato di istituzioni pubbliche e soggetti del privato sociale, muovendoci nel solco del principio di sussidiarietà. I Comuni sono la prima linea dello Stato, il punto di contatto più vicino ai bisogni dei cittadini. Ed è proprio nei nostri territori che registriamo una domanda crescente di risposte a fragilità complesse. Risposte che non possono trovare spazio solo nelle corsie degli ospedali, ma che devono svilupparsi lì dove le persone vivono: nelle loro case, all’interno delle loro famiglie. In questo scenario, la Fondazione ANT Franco Pannuti Ets rappresenta un’eccellenza straordinaria e un punto di riferimento nazionale. La sua attività si inserisce perfettamente in quella visione di welfare di prossimità che come ANCI promuoviamo con forza. Curare a domicilio significa non solo migliorare la qualità della vita del paziente oncologico, ma anche sostenere quella figura fondamentale e spesso invisibile che è il caregiver familiare.

Nello specifico, gli ambiti di collaborazione fra le due realtà spazieranno dalla promozione di iniziative di sensibilizzazione sui temi della prevenzione oncologica e degli stili di vita salutari alla diffusione presso i Comuni associati ad ANCI delle esperienze e dei modelli organizzativi sviluppati da Fondazione ANT, passando per l’organizzazione di momenti di confronto, seminari, webinar e tavoli tematici rivolti ad amministratori locali e dirigenti comunali e per momenti di valorizzazione di esperienze territoriali innovative in materia di assistenza domiciliare e supporto alle fasce fragili.

Su queste basi, il direttivo nazionale di ANCI si impegnerà a favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo presso i Comuni associati, a promuovere occasioni di confronto istituzionale sui temi oggetto dell’intesa e, non ultimo, a valorizzare, nei propri canali informativi, le iniziative condivise con Fondazione ANT.

Mentre quest’ultima si impegnerà a mettere a disposizione la propria esperienza tecnico-scientifica e organizzativa e a collaborare alla realizzazione di materiali informativi e divulgativi.