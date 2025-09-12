Firmati contratti stazioni Torrino – Mezzocammino e Giardino di Roma

Ghera: ‘La Giunta di centrodestra ha avviato un piano di investimenti mai realizzati prima’

Sono stati firmati i contratti per avviare i cantieri delle due nuove stazioni della Roma-Lido: Giardino di Roma e Torrino – Mezzocammino.

Entrambe le opere, attese da anni dai cittadini, verranno realizzate con fondi giubilari del Governo Meloni dall’azienda regionale ASTRAL che gestisce l’infrastruttura.

Per la realizzazione delle due opere ci vorranno circa 390 giorni al termine dei quali la Roma – Lido potrà contare su due nuove fermate strategiche per un quadrante densamente abitato.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:

Ad agosto abbiamo aperto Acilia Sud – Dragona e ora, conclusa la fase di affidamenti dei lavori, con queste due nuove stazioni andremo ad ampliare l’offerta di trasporto per i tanti residenti del quadrante. Si tratta di un intervento atteso da anni dai cittadini che, grazie ai fondi giubilari messi a disposizione dal Governo Meloni, ci consentirà di ampliare gli interventi che la Regione Lazio ha pianificato sulle ferrovie regionali. Dal 2022 ad oggi abbiamo rinnovato i binari, stiamo rifacendo tutta la linea aerea, abbiamo avviato una riqualificazione delle stazioni e per quanto concerne i treni abbiamo avviato con Cotral un piano di manutenzioni e revisioni mai fatte prima. La Giunta di centrodestra conferma l’impegno a rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto pubblico per una ferrovia fondamentale come la Roma – Lido che collega il litorale con la Capitale.

Interventi straordinari realizzati dalla Regione Lazio dal 2022 ad oggi sulla Roma – Lido

Da luglio 2022 ad oggi, su indicazione della Regione Lazio, Astral, la società regionale che gestisce l’infrastruttura, ha avviato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, molti dei quali mai realizzati prima.

La Regione Lazio si è avvalsa di RFI – Italfer per effettuare sulla linea importanti lavori di manutenzione straordinaria, gli interventi più importanti riguardano:

• il rifacimento completo dell’armamento della ferrovia che aveva ormai raggiunto il limite di vita utile, quasi 30 anni e che è stato completato nel 2024;

• il rifacimento ed adeguamento normativo della linea aerea, lavoro che è nel pieno delle attività e verrà completato entro la primavera del 2026.

Sono state effettuate opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione su molte delle stazioni e fermate della linea: Lido Centro, Castel Fusano, Casal Bernocchi e Tor di Valle, che era inclusa nell’appalto di Acilia Sud.

Progetti di vasta portata sono previsti ancora per le stazioni di: Acilia e Porta San Paolo, lavori finanziati da fondi giubilari e già in corso, Ostia Antica, riqualificazione completa che farà diventare la stazione l’effettiva porta di accesso al sito degli scavi archeologici.

Su tutta la linea è stato completato un piano di revisione generale ed ampliamento di scale mobili e ascensori a seguito del quale sono stati effettuati tutti gli adeguamenti normativi di legge e che hanno permesso ad oggi risultano funzionanti.

La situazione ereditata dopo il subentro della Regione Lazio nella gestione della Roma – Lido, in data 1° luglio 2022, registrava per le scale mobili un fermo di 9 impianti su 12, 75%.

Una situazione ancora più critica è quella ereditata sugli ascensori: al 31 dicembre 2022, infatti, erano in funzione appena 4 ascensori su 20, con un fermo dell’80% per scadenze delle revisioni generali e adeguamenti normativi.

Al 31 dicembre 2023 Astral ha messo in esercizio il 100% delle scale mobili, mentre per quanto riguarda gli ascensori al 31 dicembre 2024 ha provveduto al ripristino del 100% degli impianti.

Ad agosto 2025 è stata inaugurata la nuova stazione di Acilia Sud, mentre sono stati affidati i lavori per due nuove stazioni: Torrino – Mezzocammino e Giardino di Roma.

Ancora, importanti progetti portati a termine ed in procinto di essere implementati sono:

• un sistema di supervisione e telecomando, SCADA, di tutti gli impianti non di sistema, nonché dei sistemi per il controllo dei viaggiatori e l’informazione all’utenza con nuovo posto centrale ad Acilia;

• realizzazione di un nuovo impianto di comunicazione terra-treno in modo da consentire comunicazioni bidirezionali in fonia e dati fra le postazioni centrali di Astral, e i treni ed il personale di esercizio di linea di Cotral, utilizzando la tecnologia digitale TETRA. Per entrambi i progetti sono stati destinati da regione Lazio 4 mln€.

Entro l’anno inizieranno i lavori del nuovo deposito/officina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Lido Centro.

L’intervento, che prevede un investimento di 58 milioni di euro, è strategico per la linea, in quanto permetterà di dividere i campi di attività di manutenzione dei treni dalla linea B della Metropolitana di Roma: attualmente il deposito/officina di Magliana è utilizzato da Metropolitana e Ferrovia e risulta insufficiente alle necessità delle due linee.