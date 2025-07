FirenzeGioca spegne 30 candeline e lo fa in grande stile!

Dal 1° al 3 agosto al Lumen Firenze torna la grande Festa del Gioco per tutti

FirenzeGioca è la manifestazione fiorentina che riunisce tutti gli appassionati del gioco ‘analogico’, giochi da tavolo e giochi di ruolo, giochi artigianali e attività ludiche in generale e torna venerdì 1°, sabato 2 agosto 2025 dalle 18:00 in poi, e domenica 3 agosto dalle 18:00 alle 22:00, allo spazio Lumen a Firenze con una kermesse ancora più ricca di proposte e ospiti, chiamati a festeggiare i 30 anni dalla prima edizione.

L’invito per tutti, bambini ragazzi e adulti è quello di ritrovarsi attorno al gioco, di stare allo stesso tavolo, assieme o l’uno di fronte all’altro, per sfidarsi, ridere e divertirsi!

Per il secondo anno consecutivo l’evento si terrà al Lumen, centro culturale e laboratorio urbano immerso nella natura che risponde perfettamente allo spirito di FirenzeGioca e che, colonizzato ludicamente, riporta un po’ al passato e all’infanzia, al piacere di ritrovarsi a giocare nelle sere d’estate all’aperto, con gli amici.

È questo infatti il motore che spinge tutti i Volontari di FirenzeGioca a ritrovarsi, anno dopo anno, per condividere la grande passione che li accomuna, quella per il Gioco: coinvolgere persone di ogni età a relazionarsi tra loro in modo partecipe e divertente, in controtendenza all’evoluzione dei rapporti interpersonali, che con un clic ti consentono di parlare con l’altro capo del mondo, ma pur sempre in solitario.

Trent’anni e non sentirli!

FirenzeGioca è sempre una fucina di idee e tanti nuovi giochi si sono aggiunti ai menu della Ludoteca! Circa 100 i tavoli da tavoli da gioco, con master per i giochi di ruolo, dimostratori e game designer per i giochi di società, tornei, laboratori di pittura miniature, sfide di rompicapo, riciclo ludico con la Pesca di BenefiRenza, creatività con i LEGO, eventi live e talk con ospiti del panorama ludico italiano, parco giochi artigianali e da lancio con l’Ingegneria del Buon Sollazzo e molto altro.

Il programma completo, giorno per giorno, si trova sul sito www.firenzegioca.it.

Tutti possono partecipare a FirenzeGioca, appassionati e anche semplici curiosi, tutte le attività di gioco sono gratuite e ospiti e associazioni ludiche provenienti da tante parti d’Italia rendono davvero ricco il programma.

È possibile anche contribuire attivamente all’evento diventando volontari e anche portando i propri giochi che non si usano più per dar loro nuova vita!

Proprio come in un gioco cooperativo, FirenzeGioca è un Festival a cui tutti collaborano, superando sfide e ostacoli per raggiungere l’obiettivo comune del divertimento intelligente.

Aperta a chi vuole scoprire questo mondo fatto di giochi, FirenzeGioca è la festa perfetta per mettersi in modalità offline e divertirsi con chi abbiamo accanto.

FirenzeGioca è un evento gratuito e per accedere è sufficiente avere la tessera del Lumen, valida per tutta la famiglia e per l’intera stagione; si consiglia di utilizzare la procedura online https://lumen.fi.it/diventasocio/.