Firenze, Giani con Tim Burton alla Fortezza da Basso

Il regista si è detto incantato dai sotterranei e pronto a girarci un film

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato oggi alla Fortezza da Basso di Firenze per la XV edizione della Florence Biennal e vi ha incontrato il regista Tim Burton, visitando la sua mostra personale dal titolo ‘Tim Burton: Light and Darkness’.

Giani ha poi accompagnato il regista a visitare i sotterranei, spiegando che gli stessi fiorentini non li conoscono, ma qui vi erano le carceri.

Giani ha detto:

Sono onorato di accogliere in Toscana un genio del cinema e dell’arte visiva e mi chiedo quale fantasy potrebbe creare qui Tim. Anzi che credo ci possa dare una sua idea per Firenze e per la Toscana.

Una sollecitazione alla quale Burton ha risposto in italiano con un eloquente

bellissimo

aggiungendo poi nella sua lingua che li userà come set per uno dei suoi film e chiudendo con un altro commento in italiano: