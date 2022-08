Firenze anni 80, 4 docufilm per ripercorrere il decennio

Appuntamento il 25 e 26 agosto al Cinema La Compagnia di Firenze con tanti ospiti

Firenze capitale del nuovo rock – Litfiba, Diaframma, Neon… -, del nuovo fashion – Pitti Trend… – del teatro di ricerca – Magazzini Criminali… -, Firenze laboratorio e polo d’attrazione per artisti, scrittori, stilisti.

La straordinaria ‘Firenze new wave’ degli anni 80 approda sul grande schermo del Cinema La Compagnia, via Cavour 50r, Firenze, giovedì 25 e venerdì 26 agosto, per quattro docufilm che ne immortalano protagonisti, eventi e atmosfere, alla presenza di molti ospiti.

Due documentari a sera, alle 19:00 e alle 21:00, ingresso libero con prenotazione obbligatoria via email a firenzeanni80@gmail.com, nell’ambito della rassegna ‘Anni Hottanta Remix’.

Taglia il nastro giovedì 25 ‘Scintille. Generazione Trend’ del regista Carlo Gardenti: una full immersion nella moda e nell’estetica giovanile del periodo, la cronaca di un grande evento dedicato alla rivista Rockstar – direzione artistica di Roberto D’Agostino – con sfilate di stilisti che parteciperanno alla prima edizione del Pitti Trend e interviste a Samuele Mazza, Loretta Mugnai, Luca Ghibaudo e Sandro Pestelli, che insieme a Carlo Gardenti introduce la proiezione.

Alle ore 21:00 ‘Ciao, libertini! Gli anni ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli’ del regista Stefano Pistolini, produzione Sky Arte. Il docufilm ripercorre gli anni 80, decodificati dallo sguardo e dalle parole del suo cronista più acuto. L’aria dei tempi di un periodo elettrico, con tanti testimoni e una selezione di scritti di Tondelli curata da Mario Fortunato. Tra ironia e sentimento, sempre nel culto della “velocità” e della partecipazione. Alla presenza di Roberto Incerti.

E Tondelli aleggia, inevitabilmente, anche in ‘Un weekend postmoderno’, a firma di Ernesto De Pascale e Paolo Donati, venerdì 26 agosto alle ore 19:00 sempre al Cinema La Compagnia di Firenze.

Ispirato al celebre diario dello scrittore – gran frequentatore della Firenze di quel decennio – il docufilm si dipana tra concerti di Litfiba, Piero Pelù, Neon, Diaframma, Tuxedomoon, Patti Smith e interviste ai protagonisti del periodo. Proiezione alla presenza di Giulia Nuti del Popolo del Blues, in ricordo di Michele Manzotti ed Ernesto De Pascale.

Chiude alle ore 21:00 ‘Crollo Nervoso. Firenze Sogna’ secondo episodio, tutto fiorentino, del documentario realizzato da Pierpaolo De Iulis sulla new wave italiana degli anni Ottanta. Una carrellata su locali come Manila, Tenax e Rokkoteca Brighton, etichette discografiche quali Materiali Sonori e Contempo Records, artisti come Steven Brown dei Tuxedomoon, Maurizio Dami alias Alexander Robotnick e Nicola Vannini, primo cantante dei Diaframma, presente alla serata.

Nell’ambito della rassegna ‘Anni Hottanta Remix’, progetto speciale di Confservizi Cispel Toscana in collaborazione con il Museo Marino Marini di Firenze e con Alia Servizi Ambientali Spa per l’Estate Fiorentina organizzata dal Comune di Firenze. Progetto a cura di Bruno Casini.

Informazioni: www.confservizitoscana.it

Prenotazioni: firenzeanni80@gmail.com