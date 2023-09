Finocchiona IGP, si riapre il mercato in USA

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La finocchiona IGP, tra i più caratteristici dei salumi toscani, apprezzata dai buongustai di tutto il mondo, presto potrà sbarcare negli Stati Uniti.

A dare il via libera all’export il riconoscimento da parte degli uffici federali statunitensi, della Toscana come territorio indenne dalla malattia vescicolare suina. L’iter avviato con la pubblicazione del decreto sul Federal register andrà a conclusione il prossimo 23 ottobre.

La notizia è stata presentata nell’ambito di una conferenza stampa alla presenza della Vicepresidente e Assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, dell’Assessore alla sanità Simone Bezzini, del Presidente del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP, Alessandro Iacomoni, del direttore del Consorzio di tutela Finocchiona IGP, Francesco Seghi e del presidente del Consorzio di tutela del Prosciutto di Norcia IGP, Pietro Bellini, avendo anche il prosciutto di Norcia IGP ottenuto l’esito favorevole dell’esame svolto dalle autorità statunitensi in merito al riconoscimento di territorio indenni dalla malattia vescicolare suina.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Un salume come la finocchiona, che tanto racconta della tradizione gastronomica toscana, non poteva mancare sulle tavole di oltreoceano e di sicuro il suo ritorno riceverà l’accoglienza che merita.

Ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi durante la conferenza stampa:

È stato un parto lungo e complicato. Abbiamo cominciato a lavorare a questo aspetto nel 2016 quando ero assessora alla sanità, per poter affermare che la Toscana era regione libera dalla malattia vescicolare, il che avrebbe consentito l’esportazione di un salume fresco in un mercato importante come gli USA.

Ha detto l’Assessore alla sanità Simone Bezzini:

Siamo pertanto felici di questo risultato, per il valore di questo prodotto e per l’importanza del mercato al quale adesso potrà finalmente rivolgersi, nel pieno rispetto delle normative, con la garanzia di qualità e sicurezza anche dal punto di vista sanitario, un elemento che valorizza ancora di più il lavoro di squadra che ci ha portato qui oggi.

Anche io, in passato, ricoprendo altri ruoli, ho avuto modo di incrociare questa tematica e ho piena consapevolezza del valore identitario delle produzioni da tutelare e da promuovere e anche del valore economico e occupazionale che queste produzioni rivestono per i nostri contesti territoriali.

Ha detto quindi il Presidente del Consorzio Tutela della Finocchiona IGP Alessandro Iacomoni:

Andiamo in America con la nostra finocchiona, siamo finalmente stati iscritti nel Federal register e per noi è un passo importantissimo perché si apre un mercato notevole che rappresenta per i prodotti toscani e non solo una possibilità di vendita importante.

Abbiamo stimato 250mila chili di Finocchiona IGP pari al 13% della produzione attuale che possono andare sul mercato USA. Aspettiamo con grande trepidazione la scadenza dei 60 giorni perché la possibilità si apra in via definitiva ma guardiamo al futuro prossimo ben fiduciosi.