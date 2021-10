Finissage mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’

Dall’8 al 10 ottobre un lungo weekend di musica, visite guidate e laboratori per bambini

Meravigliosa, emozionante, spettacolare, unica, straordinaria, fantasmagorica, semplicemente sublime…

Gli aggettivi si susseguono lungo le pagine dei libri-firma in cui tanti visitatori hanno voluto lasciare il loro commento dopo aver visto e ‘ascoltato’ la mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’, a cura di Sylvain Bellenger.

L’altra parola che ricorre spesso è ‘allestimento’, ovvero la scenografia coinvolgente ideata dall’artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, che ha stregato adulti e bambini, e che ricorre nelle diverse grafie e nelle diverse lingue dei visitatori della mostra.

L’esposizione, unica nel suo genere, celebra l’intera civiltà illuminista della Napoli nel ‘700, una grande città europea, capitale mondiale della musica. È dedicata al M° Roberto De Simone, compositore, regista, drammaturgo, grande personalità di spicco della cultura teatrale e musicale che nel 1987, da Direttore artistico del Teatro di San Carlo ne celebrò, il 250° anniversario della nascita con ‘La Festa Teatrale’.

E la mostra, promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il Teatro di San Carlo di Napoli, in collaborazione con l’associazione Amici di Capodimonte ets e la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, è stata concepita proprio come una festa, trasformando le sale dell’Appartamento Reale, in un palcoscenico d’eccezione nel quale sono andate in scena il Teatro di San Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino e le porcellane di Capodimonte.

Ma il vero filo conduttore resta la musica che ha permesso al visitatore di immergersi in un mondo incantato, grazie all’uso delle cuffie dinamiche – non semplici audioguide – attivabili passando di sala in sala. Da Giovanni Pergolesi a Domenico Cimarosa, da Giovanni Pacini a Giovanni Paisiello, da Leonardo Leo a Niccolò Jommelli, selezionate da Elsa Evangelista con un commento critico musicale di Alessandro De Simone per i vari temi artistici di ciascuna sala, tutte le musiche ora sono disponibili anche sull’app Capodimonte, liberamente scaricabile su Google play o App store.

Un’esposizione con oltre 1.000 oggetti, oltre 300 porcellane delle collezioni delle Reali Fabbriche di Capodimonte e Napoli, di altre manifatture europee e pezzi originali cinesi, più di 150 costumi del Teatro di San Carlo con firme prestigiose – Ungaro, Odette Nicoletti,Giusi Giustino e altri -, strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, dipinti, oggetti d’arte e di arredo, minerali e animali tassidermizzati oggi conservati rispettivamente nel Museo Mineralogico e nel Museo Zoologico di Napoli, oggi confluiti nel Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II di Napoli.

La mostra termina nella sala della Culla con ‘Carosello Napoletano’, il nome scelto per l’installazione multimediale progettata e realizzata da Stefano Gargiulo, Kaos Produzioni. Capodimonte è al tempo stesso spettatore e attore di un’epoca – il Settecento e il periodo del regno borbonico – frenetica e seducente, ricca di fascino e ingegno creativo, che ha reso Napoli vera capitale di un regno, al suono roboante delle esplosioni ed eruzioni del Vesuvio di quegli anni.

L’uso delle tecnologie multimediali valorizza lo spazio creando un dialogo tra passato e presente, in un fluire di immagini e suoni che lo trasformano in una grande macchina teatrale.

Questo weekend, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre 2021, per salutare insieme al pubblico e festeggiare la mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha previsto un programma di attività, per grandi e piccini, che avrà inizio venerdì sera 8 ottobre con una speciale apertura serale dalle ore 19:30 alle ore 22:30, ultimo ingresso ore 21:30, al costo di €2,00, fino ad esaurimento posti.

Ecco il programma delle attività nel dettaglio:

Venerdì 8 ottobre, ore 20:30, Salone delle Feste – Quintetto d’archi del Teatro di San Carlo

Daniele Baione, I Violino, Erika Imola Gyarfas, II Violino, Angelo Iollo, Viola, Silvano Fusco, Violoncello, e Pasquale Maddaluno, Contrabbasso

Musiche di G.B. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa, A. Scarlatti

In omaggio alla selezione musicale presente nella mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’, un Quintetto d’archi del Teatro di San Carlo eseguirà, nel Salone delle Feste, un concerto con brani tratti dal Flaminio di Gian Battista Pergolesi e dello stesso compositore, brani da Lo frate ‘nnammorato, da La Serva padrona e dalla sinfonia da Achille in Sciro.

Risuoneranno anche le note di Giovanni Paisiello, Sinfonia in re maggiore per archi e Nina, o la pazza per amore, e la sinfonia da Il Maestro di cappella di Domenico Cimarosa, oltre al Quartetto n. 1 in re maggiore, Quartetto n. 3 in la minore. In chiusura brani tratti dal Concerto n. 3 in fa maggiore e dalla Dirindina di Alessandro Scarlatti.

Sabato 9 ottobre, ore 11:00 – Da Pergolesi a Mozart, le musiche di Napoli Napoli

visita guidata con M° Elsa Evangelista

Come sono state scelte le musiche della mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’ presenti in ogni sala? Per il finissage di un’esposizione unica nel suo genere che ruota proprio intorno alla musica, la M° Elsa Evangelista svelerà come è avvenuta la selezione delle opere musicali e la scelta delle relative esecuzioni. Appuntamento per questa speciale visita che rappresenta un’introduzione e un’invito all’ascolto al primo piano del Museo, sala della Tazza.

Massimo 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al museo. Per informazioni 081-7499130.

Domenica 10 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30

‘C’era una volta… Che ti passa per la testa? Parrucche e altre bizzarrie’

ispirato alla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica

laboratorio didattico di costumi e parrucche per bambini a cura di Amici di Capodimonte ets

In occasione del finissage della mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Teatro di San Carlo, l’Associazione Amici di Capodimonte ripropone il laboratorio creativo gratuito rivolto a bambini, con lo scopo di coinvolgere anche il pubblico dei più piccoli nell’esperienza immersiva e spettacolare della mostra.

Dopo una breve visita all’Appartamento Reale di Capodimonte, animato da manichini vestiti con abiti di scena dello storico repertorio del Teatro di San Carlo, e dalle strabilianti parrucche create per la mostra – vere e proprie costruzioni di cappelli, ornamenti, gioielli e finanche battelli, come quella ‘à la Belle Poule’ che celebra la marina militare francese – i bambini inizieranno un’attività di laboratorio in cui ciascun partecipante creerà coloratissime parrucche attraverso l’utilizzo di materiale da riciclo e scampoli del laboratorio di costumi del Teatro, che verranno portati con sé al termine delle attività.

I bambini impareranno a guardare con occhi diversi oggetti di uso quotidiano e, chi lo vorrà, potrà portare con sé un giocattolo che non usa più a cui dare nuova vita, proprio come usavano fare i più famosi coiffeur delle corti europee.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria: prenotazioni@amicidicapodimonte.org attendere mail di risposta. Per bambini di tra gli 8 e i 10 anni. I genitori o accompagnatori dovranno affidare i bambini, muniti di biglietto gratuito, agli operatori alle ore 10:15 in punto presso l’ingresso della biglietteria e non potranno partecipare o assistere alle attività. Alle ore 12:30 i genitori potranno ritirare i bambini alla fine delle attività all’ingresso della Sala Sol Lewitt, adiacente all’auditorium.

Sabato 9 ottobre, ore 10:30 e domenica 10 ottobre, ore 17:00

‘C’era una volta una regina che viveva… in una tazza…?’

Visita guidata per bambini a cura di Vincenzo Mirabito dei Servizi educativi del Museo

Una speciale introduzione alla mostra ‘Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica’ per i bambini con un linguaggio semplice e diretto. Una favola che comincia, come tutte le fiabe, con ‘C’era una volta…’ e che condurrà i più piccoli alla scoperta della Napoli capitale di un regno con tanti re e tante regine, grazie a un apparato didascalico, presente in tutte le sale, pensato proprio per i piccoli.

Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti, scrivendo una mail a mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it. Attività inclusa nel biglietto di ingresso al museo. Per informazioni 081-7499130. Appuntamento all’atrio del primo piano, sala della Tazza, con Vincenzo Mirabito dei Servizi educativi del Museo.

