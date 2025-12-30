Home Lazio Regione Lazio Fine vita, Baldassarre: Consulta boccia il cuore della Legge toscana

Fine vita, Baldassarre: Consulta boccia il cuore della Legge toscana

Di
Redazione
-
Fine vita

L’Assessore: ‘Le Regioni non possono legiferare da sole’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Corte costituzionale ha chiarito un punto fondamentale: il cuore della legge toscana sul fine vita è incostituzionale.

Come avevamo detto sin dal principio, le Regioni non possono, in autonomia e in modo frammentato, regolare una materia così delicata, creando solo confusione normativa e rischi per le persone più fragili.

Gli articoli centrali della legge, quelli che introducevano procedure, tempi e organismi decisionali, sono stati annullati perché hanno invaso competenze statali.

Lo dichiara l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

L’Assessore Simona Baldassarre conclude:

È la conferma che non esistono scorciatoie regionali su questo tema.

La responsabilità di chi governa una Regione sta anche nel rispetto della Costituzione e nella chiarezza verso i cittadini.

Ogni tentativo ideologico di forzare i confini delle competenze sul fine vita è destinato a cadere.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE