Fine vita, Baldassarre: Consulta boccia il cuore della Legge toscana

La Corte costituzionale ha chiarito un punto fondamentale: il cuore della legge toscana sul fine vita è incostituzionale.

Come avevamo detto sin dal principio, le Regioni non possono, in autonomia e in modo frammentato, regolare una materia così delicata, creando solo confusione normativa e rischi per le persone più fragili.

Gli articoli centrali della legge, quelli che introducevano procedure, tempi e organismi decisionali, sono stati annullati perché hanno invaso competenze statali.