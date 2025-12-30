Fine vita, Baldassarre: Consulta boccia il cuore della Legge toscana

L’Assessore: ‘Le Regioni non possono legiferare da sole’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Corte costituzionale ha chiarito un punto fondamentale: il cuore della legge toscana sul fine vita è incostituzionale.
Come avevamo detto sin dal principio, le Regioni non possono, in autonomia e in modo frammentato, regolare una materia così delicata, creando solo confusione normativa e rischi per le persone più fragili.
Gli articoli centrali della legge, quelli che introducevano procedure, tempi e organismi decisionali, sono stati annullati perché hanno invaso competenze statali.
Lo dichiara l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.
L’Assessore Simona Baldassarre conclude:
È la conferma che non esistono scorciatoie regionali su questo tema.
La responsabilità di chi governa una Regione sta anche nel rispetto della Costituzione e nella chiarezza verso i cittadini.
Ogni tentativo ideologico di forzare i confini delle competenze sul fine vita è destinato a cadere.