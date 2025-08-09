Fine vita: 907 richieste in Campania al Numero Bianco in un anno

Per far luce sui tuoi diritti: biotestamento, cure palliative, eutanasia

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche in Campania è attivo il Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni – 06/99313409 -, un servizio gratuito e riservato che ogni giorno risponde a chi cerca informazioni e orientamento su temi legati al fine vita: dall’eutanasia al suicidio medicalmente assistito, dall’interruzione delle terapie alla sedazione palliativa profonda, fino alla compilazione del testamento biologico.

Nell’ultimo anno, dalla Campania sono arrivate 907 richieste, pari a 16 ogni 100.000 abitanti, contribuendo al totale nazionale di 16.035 contatti, +14% rispetto all’anno precedente. In media, ogni giorno in Italia arrivano 44 chiamate.

Le richieste campane riguardano spesso casi concreti di malattie neurodegenerative, oncologiche in fase terminale o situazioni di grave sofferenza fisica e psicologica. Alcuni cittadini chiedono informazioni sulle procedure in Italia, altri sui percorsi possibili in Svizzera.

Il servizio, coordinato da Valeria Imbrogno, psicologa e compagna di Dj Fabo, è attivo tutti i giorni con una rete di volontari, medici e giuristi che aiutano a costruire percorsi legali e umani, colmando un vuoto normativo che lascia cittadini e famiglie spesso soli di fronte a decisioni difficili.

In Italia, 580 persone, 51% donne, 49% uomini, hanno chiesto indicazioni per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, segno di un bisogno concreto di risposte chiare.

Le regioni con più richieste rapportate alla popolazione sono Liguria, 48 ogni 100.000 abitanti, Lazio, 43, Toscana e Friuli Venezia Giulia, 35, Umbria ed Emilia-Romagna, 33.

Anche in Campania, il Numero Bianco si conferma un punto di riferimento fondamentale per chi affronta il tema del fine vita.