Finanza agevolata: webinar sul Portale Agevolazioni per le imprese

In programma il 16 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innexta hanno organizzato il webinar ‘La finanza agevolata per le imprese’, in programma il prossimo giovedì 16 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 per presentare il Portale Agevolazioni.
Si tratta di un servizio gratuito di primo orientamento, di supporto a imprese e aspiranti imprenditori nella ricerca di agevolazioni finanziarie.
Nel corso del webinar verranno illustrate alle imprese le opportunità di finanza agevolata e gli strumenti messi a disposizione dal sistema camerale per sostenere innovazione, crescita e competitività.
Maggiori informazioni e iscrizioni al link.