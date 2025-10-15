Home Territorio Finanza agevolata: webinar sul Portale Agevolazioni per le imprese

Riceviamo e pubblichiamo.

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innexta hanno organizzato il webinar ‘La finanza agevolata per le imprese’, in programma il prossimo giovedì 16 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 per presentare il Portale Agevolazioni.

Si tratta di un servizio gratuito di primo orientamento, di supporto a imprese e aspiranti imprenditori nella ricerca di agevolazioni finanziarie.

Nel corso del webinar verranno illustrate alle imprese le opportunità di finanza agevolata e gli strumenti messi a disposizione dal sistema camerale per sostenere innovazione, crescita e competitività.

Maggiori informazioni e iscrizioni al link.

