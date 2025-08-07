Finalmente contratti full-time per i dipendenti comunali di Sora (FR)

La UIL FPL di Frosinone esprime soddisfazione

La UIL FPL di Frosinone accoglie con grande soddisfazione la decisione dell’Amministrazione Comunale di Sora di trasformare tutti i contratti part time dei dipendenti comunali in contratti full time.

Si tratta di un risultato importante, frutto di un percorso iniziato con l’assemblea dei lavoratori tenutasi l’11 ottobre 2024, durante la quale, su mandato unanime delle lavoratrici e dei lavoratori, la UIL FPL di e la FP CGIL hanno formalizzato la richiesta di trasformazione dei contratti all’Amministrazione.

La UIL FPL, in ogni sede di confronto e contrattazione, ha costantemente rappresentato le legittime istanze dei dipendenti, sottolineando come il passaggio al tempo pieno non fosse solo una richiesta economica, ma un riconoscimento della professionalità, dell’impegno quotidiano e della necessità di garantire una maggiore efficienza dei servizi pubblici locali.

Questo risultato rappresenta un segnale positivo di attenzione da parte dell’Amministrazione verso il personale comunale e dimostra che il dialogo sindacale, se ascoltato, può portare a soluzioni concrete, giuste e condivise.

La UIL FPL di Frosinone continuerà a lavorare con determinazione per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il miglioramento delle condizioni lavorative in tutto il territorio.