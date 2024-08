Finale olimpica con record europeo per Matteo Zurloni

Semifinale Boulder: ottimo 8° posto in classifica temporanea per Camilla Moroni, solo 18° posto Per Laura Rogora. Ma tutto si deciderà con la Semifinale Lead

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una cascata di emozioni ininterrotta la fase di qualificazione della competizione olimpica di Speed maschile di fronte all’arena di Le Bourget gremita di 6.000 spettatori.

Si sono sprecati i record olimpici, a sottolineare come negli ultimi 3 anni i tempi si siano abbassati notevolmente. Dal 5,45” di Bassa Mawem a Tokyo 2021 siamo arrivati in questa prima tranche di gara al 4,79 di Veddriq Leonardo, che ha eguagliato il record del Mondo di Samuel Watson.

Il nostro Matteo Zurloni ha fatto la sua parte, realizzando il nuovo record italiano ed europeo, col tempo di 4,94”.

Durante gli scontri a eliminazione diretta Matteo Zurloni ha dovuto affrontare il temibile rivale cinese Jinbao Long, già suo avversario per il titolo Mondiale, ed ha avuto la meglio col tempo di 5.06”.

Samuel Watson ha affrontato il compagno di squadra Zach Hammer e non si è risparmiato, realizzando il nuovo record mondiale, nonché record olimpico, col tempo di 4,75”.

Gli altri vincitori degli scontri diretti sono l’indonesiano Leonardo, il kazako Amir Maimuratov, il neozelandese Julian David, il campione di casa Bassa Mawem e il cinese Peng Wu.

L’ottavo finalista è il ripescato col miglior tempo della fase di qualifica ed eliminatoria, il fastest looser che è risultato essere l’iraniano Alipour Shenazandifard.

Nella fase finale, ai quarti, Matteo dovrà affrontare il velocista cinese Wu. Chi supererà il primo scoglio dei quarti accederà alla semifinale e poi alla finale.

Prima della competizione Speed si è disputata la semifinale Boulder femminile, fra le 20 migliori atlete del pianeta, che si sono date battaglia a colpi di zone e top per la Combinata Olimpica.

Camilla Moroni ha entusiasmato il pubblico con una bella prova, con 2 top di cui l’ultimo realizzato proprio sullo scadere del tempo a sua disposizione. Con 2 top, 3 zone alte, 4 zone basse, 12 – 7 – 6 tentativi, ha totalizzato 64 punti che le hanno assegnato l’ottava posizione della classifica temporanea.

A questo punteggio andrà poi sommato quello che realizzeranno giovedì 8 nella semifinale Lead per stilare una classifica in cui saranno definite le 8 finaliste.

Per Laura Rogora una partenza in salita, purtroppo non era al 100% della forma e il Boulder non è la sua specialità, ed è riuscita ad ottenere solamente 3 zone basse, per un punteggio di 13,2 che al momento l’ha confinata al 18° posto.

Nella semifinale Lead è certo che la situazione potrebbe avere delle sostanziose variazioni, confidiamo in una grandiosa prova di entrambe le nostre atlete.

In testa alla classifica l’inossidabile, incredibile, Janja Garnbret, con 4 top, seguita a breve distanza dalla fenomenale francese Oriane Bertone, sostenuta dalla folla di casa, e dall’americana Brooke Raboutou, entrambe con 3 top.

L’appuntamento imperdibile è a giovedì 8 agosto:

ore 10:00 semifinale Lead femminile;

ore 12:30 finali Speed maschile.

E, nel frattempo, grazie ai nostri azzurri, per le emozioni che ci stanno regalando!