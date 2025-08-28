Finale Miss Reginetta d’Italia 2025: in lizza per la corona 5 campane

A Riccione (RN) il 30 agosto 84 finaliste si contendono il titolo

Riceviamo e pubblichiamo.

Riflettori puntati sulla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto, l’Opera Beach Club di Riccione (RN) ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare la Campania nella corsa verso l’ambita corona cinque giovani bellissime Miss pronte a portare sul palco di Miss Reginetta d’Italia personalità, sogni e talento.

Alessia Santonastaso 16 anni di San Prisco (CE) studentessa con il desiderio di diventare una giornalista sportiva.

Alessia Scervini 16 anni di Napoli frequenta il liceo scientifico e per il suo futuro sogna di calcare le passerelle internazionali come modella o di lavorare in televisione come giornalista.

Ilaria Parmendola 18 anni di Ottaviano (NA) studentessa con l’obiettivo di diventare architetto.

Clarissa Acanfora 18 anni di Pagani (SA), studentessa e futura odontoiatra.

Martina Magonza 16 anni di Solofra (AV), studia discipline coreutiche al liceo e il suo sogno è di entrare nell’accademia di danza contemporanea di Martha Graham.

Il patron Alessio Forgetta dichiara:

Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione.

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di stelle del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da Italia’s Got Talent, l’opinionista Jack Vanore tra i più apprezzati di Uomini e Donne di Maria De Filippi e l’amata soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.

Un imperdibile appuntamento con la bellezza e il glamour italiano per conoscere in anteprima nuovi volti e talenti del mondo della moda e dello spettacolo.