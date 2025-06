Finale di stagione entusiasmante per la Coppa Italia Speed

La gara è in programma il 28 giugno alla palestra Vertik Area Dolomiti di San Tomaso Agordino (BL)

Si svolgerà sabato 28 giugno a San Tomaso Agordino (BL), presso la palestra Vertik Area Dolomiti, la 4a tappa di Coppa Italia Speed Senior e Giovanile: si tratta dell’ultima prova del circuito, dopo le gare di Brugherio, Casalecchio e Pero, e non solo assegnerà le medaglie di tappa, ma decreterà anche i vincitori di Coppa Italia assoluta.

27 i velocisti maschi che si sfideranno fino all’ultimo millesimo di secondo: fra di essi il Campione del Mondo e Olimpionico Matteo Zurloni, Fiamme Oro, le punte di diamante della Nazionale Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, Luca Robbiati, Stone Age SSD, ma anche il Campione Italiano Daniele Balestrazzi, Equilibrium ASD, il Campione Italiano U21 Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, il Campione Italiano U19 Samuele Graziani, On Sight SSD, il Campione Italiano U17 Ludovico Ravaglia, Istrice Ravenna, nonché Francesco Ponzinibio e Giorgio Villa, MilanoArrampicata, entrambi medaglia d’argento nella recente tappa di Coppa Europa Giovanile a Zakopane, rispettivamente nella categoria U19 e U17.

Nella classifica assoluta di Coppa guida il gruppo Luca Robbiati, con 2.350 punti, tallonato da Alessandro Giorgianni, Etna Climbing Ragalna, con 2.105 punti, a sua volta inseguito da Marco Rontini, con 1.950 punti.

Saranno invece 20 le atlete pronte a farsi valere sulla parete della Vertik Area Dolomiti. Fra di esse la Campionessa Italiana Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, 8° nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Denver, e l’altra azzurra Agnese Fiorio, oro in Coppa Europa a Mezzolombardo, fresca di partecipazione a 3 tappe di Coppa del Mondo.

Non possono mancare poi Sara Strocchi, Istrice Ravenna, Campionessa Italiana U19, oro nell’ultima tappa di Coppa Europa Giovanile in Polonia, Alice Marcelli, Ragni Lecco, Campionessa Mondiale Giovanile, vice Campionessa Europea, oro a Zakopane, Arianna Mortarino, MilanoArrampicata ASD, Campionessa Italiana U21, Alessia Lugli, Equilibrium ASD, vice Campionessa Italiana Senior, Eva Mengoli, On Sight SSD, vice Campionessa Italiana U19, Emma Campa, Rock Dreams Roma, Campionessa Italiana U17, argento in Coppa Europa Giovanile in Polonia.

Nel ranking femminile è al comando Giulia Randi, con 2.350 punti, ma la rincorre a brevissima distanza Sara Strocchi, con 2.235 punti. Un po’ più distanziata Emma Campa, con 1.675 punti.

Il programma di gara prevede la partenza delle qualifiche, prima femminili e poi maschili, alle ore 15.45, le finali U17 alle ore 17:00 e, infine, le adrenaliniche finali Senior alle ore 18:00.

Per chi non potrà assistere alla competizione dal vivo sarà possibile seguire la diretta streaming delle fasi di semifinale e finale sul canale ufficiale di SportFace al seguenti link del sito: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Tutto è pronto per assistere ad un finale di stagione rapidissimo ed entusiasmante!