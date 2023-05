Fimer, incontro con Greybull e McLaren in Palazzo Strozzi Sacrati

Tavolo regionale il 16 maggio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Martedì 16 maggio alle 11:30 torna a riunirsi in Palazzo Strozzi Sacrati il tavolo regionale su Fimer, l’azienda di Terranuova Bracciolini (AR) che produce inverter fotovoltaici e di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici.

Valerio Fabiani, consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali, ha convocato alle 11:30 il tavolo in seduta plenaria con istituzioni – oltre alla Regione il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni – le organizzazioni sindacali, il Cda dell’azienda, Marc Meyohas, fondatore e Managing Partner del Fondo Greybull, Nick Fry, Presidente di McLaren Applied, Sam Hancock, l’ex pilota McLaren che gestirà direttamente in stabilimento a Terranuova la riorganizzazione di Fimer.

Previsto nel corso della mattinata anche l’incontro con il Presidente Eugenio Giani.