Filiera ittica sostenibile: Campania approva ddl riduzione polistirene

Le principali misure previste

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta regionale della Campania, nella riunione dello scorso 30 giugno, ha approvato e trasmesso al Consiglio regionale il disegno di legge ‘Disposizioni per la riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera’.

L’intervento risponde alla necessità di tutelare gli ecosistemi marini e costieri dalla dispersione delle microplastiche.

L’obiettivo è la drastica e progressiva riduzione dei contenitori in polistirene espanso, allineando la Campania agli standard europei sull’economia circolare e prevenendo il rischio di sanzioni.

Il provvedimento prevede una serie di azioni improntate a una logica collaborativa con i vari soggetti coinvolti: la sostenibilità viene promossa attraverso incentivi economici e percorsi culturali, salvaguardando la competitività delle imprese.

Le misure principali previste:

• contributi e incentivi per l’acquisto di cassette sostenibili e macchinari per la sanificazione o logistica inversa, oltre al supporto a progetti pilota e partenariati pubblico/privati;

• adeguamento progressivo dei mercati e delle strutture di competenza regionale, d’intesa con le categorie interessate;

• campagne di sensibilizzazione rivolte a consumatori e operatori per stimolare un cambio culturale spontaneo;

• introduzione di criteri ambientali premiali negli affidamenti pubblici per i servizi di logistica e gestione ittica.

Per l’attuazione del provvedimento è previsto uno stanziamento complessivo di 549.700 euro annui per il triennio 2026/2028.

Fiorella Zabatta, Assessore alla Biodiversità, Pesca e acquacoltura, ha dichiarato:

Con questo provvedimento inauguriamo una strategia integrata di transizione ecologica graduale, camminando al fianco degli operatori della filiera ittica. Incentivare l’acquisto di contenitori sostenibili, modernizzare la logistica e investire nella sensibilizzazione significa dare risposte concrete a una necessità ambientale che non può più attendere, riducendo drasticamente la dispersione di polistirene e microplastiche che minacciano la salute del mare e dei cittadini. La tutela dell’ambiente si costruisce stimolando un cambio culturale diffuso e promuovendo comportamenti consapevoli e buone pratiche quotidiane. Attraverso una forte sinergia tra istituzioni, categorie professionali e cittadini, possiamo salvare le nostre aree costiere, valorizzare l’identità della pesca campana e costruire un territorio più sicuro, resiliente e sostenibile.

Il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico ha aggiunto: