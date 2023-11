‘Figlie di Sherazade’ al Teatro del Lido di Ostia

In scena il 30 novembre ad Ostia (RM) nell’ambito della rassegna targata IlNaugragarMèDolce

Agorà Teatro e Musica alle Radici, la rassegna targata IlNaugragarMèDolce con la direzione artistica di Chiara Casarico, continua la programmazione con lo spettacolo ‘Figlie di Sherazade. Raccontare per salvarsi la vita’, scritto, diretto e interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca, in scena il 30 novembre, ore 19:00, al Teatro del Lido di Ostia.

‘Figlie di Sherazade’ è la storia vera di due giovani donne che raccontano affinché altre donne possano un giorno vivere in condizioni migliori.

Il progetto nasce dal bisogno di capire e raccontare, al di là di giudizi e pregiudizi, situazioni di disagio dovute alla diversità di genere nel mondo.

L’idea è quella di portare una testimonianza attraverso uno spettacolo di narrazione, agile ed improntato all’essenzialità, trasferibile in diversi contesti culturali: una colonna sonora originale, una scenografia fatta di proiezioni, un gruppo di donne che raccontano di donne.

In ‘Figlie di Sherazade’ Zoya e Aysha sono la fuga e il ritorno da quel qualcosa che evoca, coinvolge e risuona in ognuno di noi.

Zoya e Aysha non sono solo testimoni di fatti atroci, come la A e la Z, come l’Alfa e l’Omega divengono il Contenitore, il principio e la fine, intrecciano le loro vicende di vita comune nel ritmico rimando di un doppio monologo che arriva a confondere e che costituisce nello sviluppo della trama, il tessuto – tappeto di una storia altra, quella che ognuno di noi proietta nell’altro da sè.

Nella sconfinata magia de ‘Le mille e una notte’ succede che lo spettatore diviene coprotagonista assediato dal gioco di rimandi delle due vicende può ricevere e collegare gli input emozionali evocati dalle due interpreti facendo riferimento alle proprie esperienze, quali risorse e risonanze ancestrali.

Coinvolto in un percorso autonomo che diviene chiave di lettura nel dispiegarsi del testo.

Così, alla fine della storia, Aysha e Zoya non sono personaggi ma Persone che esprimono il disagio comune, oltre le culture quella fragilità dell’essere che come un’onda anomala può distruggere, ma che indica e ricorda attraverso percorsi complessi e drammatici semplicemente il Valore dell’Umano Sentire.

Al termine dello spettacolo seguirà la proiezione del docufilm ‘Sillabario Pasolini’, ore 20:00.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

