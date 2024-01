‘Figlie’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena a Roma il 3 febbraio

Una black comedy dai toni surreali e dai risvolti sorprendenti sulla relazione col potere. Un racconto sul nostro tempo, sulla forza dell’amicizia, sulla fragilità delle nostre piccole vite, sulla dolorosa separazione dai padri.

Tutto questo è ‘Figlie’, spettacolo di Alessia Berardi, Laura Riccioli, Ferdinando Vaselli in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma il 3 febbraio, ore 21:00.

Ginevra e Lucia trascorrono la loro tranquilla vecchiaia in una SPA di lusso. Le due amiche passano le loro giornate allegramente tra pettegolezzi e scherzi alle spalle degli altri ospiti fino a quando la loro permanenza nella struttura viene messa in crisi da un evento inaspettato.

Quando tutto sembra ormai perduto gli si presenta un’ultima occasione. Riusciranno a godersi impunemente la lunga vecchiaia o finiranno a marcire in uno squallido paesino fatto di finestre in alluminio anodizzato?

Abbiamo lavorato sulla commedia per la sua capacità di narrare in modo profondo e leggero la complessità dell’animo umano, si legge nelle note di presentazione. La drammaturgia dello spettacolo è nata dal continuo confronto artistico e umano tra le attrici e tra le attrici e il regista. Abbiamo voluto che le nostre protagoniste fossero più anziane delle attrici per raccontare la fragilità dell’esistenza, la precarietà della nostra condizione, le nostre paure più profonde. Le attrici hanno dunque cercato nell’anzianità più uno stato esistenziale che fisico.

Lucia e Ginevra, pur essendo due donne anziane sono ancora e per sempre profondamente figlie, la loro stessa esistenza è dipendente dall’approvazione dell’altro, continuamente condizionata dal loro bisogno di amore.

La scenografia è essa stessa in continua evoluzione: i disegni che la compongono vengono creati durante lo spettacolo in maniera artigianale e analogica, raccontando così la forza generatrice femminile che va al di là di quella biologica.

Si ringrazia Quieora Residenza teatrale e Kilowatt festival che hanno ospitato in residenza il lavoro in fase embrionale, Lsa100celle e Fortezza Est per l’ospitalità, il laboratorio Officine Zero, teatro delle Condizioni Avverse con la Residenza della Bassa Sabina, Nuovo Teatro San Paolo, Fiora Blasi.

‘Figlie’

con Alessia Berardi e Laura Riccioli

drammaturgia Ferdinando Vaselli

in collaborazione con Alessia Berardi e Laura Riccioli

disegni Laura Riccioli

musiche Sebastiano Forte

regia Ferdinando Vaselli

Biglietti

intero 12€

ridotto 10€ over 65, under 24, convenzioni

ridotto 8€ studenti

Acquisto online su Vivaticket

Per info e prenotazioni:

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it