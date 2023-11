‘Figli unici’ al Teatro Italia

In scena il 25 e 26 novembre ad Acerra (NA)

Il 25 e il 26 novembre, ore 20:00, l’associazione socio culturale ‘Il Risveglio’ con la sua compagnia teatrale Teatrarte andrà in scena al Teatro Italia di Acerra (NA) con la commedia ‘Figli unici’ di Raffaele Caianello per la regia di Angelo Borzillo.

Spiega Borzillo:

Questo lavoro era già quasi pronto per il 2019 ma, causa COVID, non è andato mai in porto. Alcuni interpreti di allora sono stati sostituiti da nuovi attori, alcuni esordienti, che hanno avuto un approccio ugualmente interessante col personaggio interpretato. Il caro amico Caianiello è stato felicissimo quando ha ripreso i contatti con noi, anche se nel periodo di COVID aveva scritto altre commedie e si aspettava che avremmo portato in scena un nuovo lavoro. Ma, ormai, la preparazione era già a buon punto per cui non si poteva tornare indietro.

La passione per il teatro è rimasta immutata nei membri dell’associazione che, come per il passato, devolveranno parte del ricavato in beneficenza.

Quest’anno il beneficiario sarà l’associazione Sentieri Nuovi di Santa Maria a Vico (CE).

Per la riuscita di tutta la kermesse collaborano i ragazzi della Misericordia di Cancello, Erica Liberti per il trucco e parrucco, Pina Borzillo per i costumi, la ditta Verdicchio, che mette a disposizione il pullman per portare gli spettatori di domenica a teatro, la SACS di Villaricca (NA) per la coreografia.

Non vanno dimenticati gli sponsor che hanno dato il loro valido contributo, Tecom fiat di Santa Maria a Vico, pizzeria G. Esposito di Acerra, pub Vabbuobistro di San Felice, Cancellese e Bar Mia di Cancello, Caseificio Martone di Polvica.

Le riprese video sono affidate a Fulvio De Lucia, la fotografia a Walter De Lucia.

Continua ancora Borzillo:

Inoltre, abbiamo avuto il patrocinio del comune di San Felice a Cancello. Il Sindaco di San Felice, Emilio Nuzzo, il parroco di Cancello, don Carmine, il parroco di Sant’Alfonso ad Acerra don Stefano saranno presenti all’evento.

Pochi ancora, i posti a disposizione.

