In scena a Roma dal 19 febbraio all’8 marzo

Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l’adagio un po’ desueto: ‘Auguri e figli maschi’? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all’8 marzo, i bravissimi I Centouno – Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli – con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo ‘Figli Maschi’.

In passato il figlio maschio rassicurava, creava stabilità, ma i tempi sono decisamente cambiati. In questa esilarante commedia Luca e Flavio, figli maschi di genitori divorziati, fanno i conti con l’eredità emotiva di una madre anticonformista, forse a volte sfuggente.

Infatti, è in ritardo per la festa che i due hanno deciso di organizzarle per il suo settantesimo compleanno. Il terrazzo è stato addobbato, la tavola, faticosamente trasportata dai piani inferiori, è ormai apparecchiata; a sorpresa è già arrivato anche Ezio, cugino di Luca e Flavio, che da sempre vive la loro come una seconda madre.

Le lancette dell’orologio corrono e nel frattempo i tre ingannano il tempo bevendo qualcosa e iniziando a parlare delle proprie vite, che si rivelano meno quiete di quanto possa sembrare.

Bisogna poi considerare che il condominio è, per antonomasia, luogo di incontri inaspettati e spesso anche indesiderati; in men che non si dica i tre si trovano coinvolti nelle vite, queste palesemente poco quiete, di due casuali avventrici della terrazza.

Tra rivelazioni sorprendenti, colpi di scena e battute fulminanti i protagonisti saranno chiamati a guardare in faccia la realtà di tre esistenze tanto arroccate quanto instabili.

Riusciranno ad essere all’altezza del loro desiderio di cambiamento o faranno cadere la secolare credenza per cui i figli maschi sono una fortuna? L’unico modo per scoprirlo è non perdersi in prossimo spettacolo de I Centouno.

Teatro Golden

Via Taranto, 36

Roma

Telefono 06-70493826