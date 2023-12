‘Figli d’arte’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 30 dicembre

Sarà in scena sabato 30 dicembre, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Figli d’arte’ drammaturgia e regia di Alessia Oteri.

Uno spettacolo brillante sull’incontro tra la Famiglia d’arte italiana di inizio ‘900 e la regia nascente. Uno sguardo dall’interno, dalla parte degli attori – come vissero, interpretarono e affrontarono un momento storico così importante – quel passaggio che avrebbe visto la nascita di una nuova figura teatrale, il regisseur, per cui in Italia non esisteva ancora un nome.

Un’occasione in parte mancata per la scena italiana che avrebbe potuto coniugare la Tradizione con quel vento di riforma; e insieme lo sguardo illuminato di chi, come Silvio d’Amico, Luigi Pirandello, tentò invece di cogliere i germi dell’innovazione e traghettarli sulla scena.

Una storia che intreccia molte cronache e biografie del teatro ‘all’antica italiana’ sullo sfondo dirompente di una riforma che dall’estero avrebbe definito e radicalmente cambiato la scena del ‘900.

