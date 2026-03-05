Fiesole (FI), contributo straordinario di 121.000 euro dalla Regione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un contributo straordinario sarà destinato al Comune di Fiesole (FI) per la realizzazione di opere di manutenzione nella frazione di Compiobbi, in particolare nella zona di Piazza Etrusca e nelle aree limitrofe.

A deciderlo la Giunta regionale toscana che nel corso della sua ultima seduta ha approvato – con una delibera proposta dallo stesso Presidente Eugenio Giani – lo schema di un accordo di programma che destina per l’annualità 2026 all’Amministrazione comunale di Fiesole 121.487 euro di risorse aggiuntive con le quali sarà possibile intervenire anche sul canale di scolo delle acque piovane provenienti dal giardino situato al livello superiore.

Il Presidente Giani ha spiegato:

La Regione Toscana è al fianco delle Amministrazioni comunali impegnate in processi di innovazione e riqualificazione del proprio patrimonio, anche attraverso quei piccoli interventi di manutenzione straordinaria apparentemente piccoli, che in realtà incidono profondamente sulla qualità della vita delle persone e sul decoro urbano.