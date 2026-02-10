Fico: Tragedia foibe, coltivare e trasmettere la memoria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, oggi 10 ​febbraio, la Giunta ​regionale della Campania ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sue sedi istituzionali.

Così il Presidente della Regione Campania Roberto Fico:

La tragedia delle foibe e dell’esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra costituisce una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese.

Il nostro pensiero oggi va alle migliaia di persone vittime di violenze e persecuzioni, lese nella loro dignità e private dei loro diritti.

Coltivare e trasmettere memoria di quanto accaduto al confine orientale del nostro Paese è doveroso per le Istituzioni e per tutta la comunità. Ed è l’impegno che ribadiamo oggi, in occasione del Giorno del Ricordo.