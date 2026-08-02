Fico su scomparsa del Prof. Gennaro Ferrara

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La nota del Presidente Fico.

Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa del Professore Gennaro Ferrara.

Da Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha guidato l’evoluzione e la crescita dell’Ateneo, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti e incidendo nella vita accademica e culturale del territorio.

Ci stringiamo alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità accademica.