Fico riceve Ambasciatore Spagna in Italia insieme al Sindaco Manfredi

L’incontro a Palazzo Santa Lucia
Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Santa Lucia l’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
L’incontro si è svolto in un clima cordiale ed è stata l’occasione per confrontarsi su temi di comune interesse e rafforzare il dialogo istituzionale.
Il Presidente Fico dichiara:
La Campania e la Spagna condividono legami storici profondi. La presenza spagnola nei secoli ha lasciato un’impronta significativa nella cultura, nell’arte, nell’architettura e nelle tradizioni del nostro territorio, contribuendo a costruire un patrimonio che ancora oggi rappresenta un elemento identitario rilevante.
Su questa base solida si innesta la volontà di rafforzare il dialogo e valorizzare ulteriormente questi legami, promuovendo scambi e occasioni di cooperazione in ambito culturale ed economico, nel segno di una relazione che guarda al futuro.