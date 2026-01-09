Fico riceve a Palazzo Santa Lucia il Presidente dell’EAV De Gregorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile è una priorità dell’azione della Regione Campania.

Insieme al Vicepresidente Mario Casillo stiamo lavorando per affrontare in modo strutturale le criticità che interessano un settore strategico per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

Nell’ambito di queste attività, oggi ho incontrato il Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, un colloquio franco sullo stato del trasporto su ferro e delle principali problematiche emerse nel tempo.

Un trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso è un diritto dei cittadini, dei lavoratori e degli studenti e non può rappresentare un ostacolo nella vita quotidiana delle persone.

Ed è questo che come istituzioni abbiamo il dovere di garantire.