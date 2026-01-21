Fico presenta componenti della Giunta in Consiglio regionale Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato, nell’odierna seduta del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, i componenti della Giunta regionale: Mario Casillo, Vice presidente, con deleghe ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo, Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli, Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro, Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola, Attività produttive e Sviluppo economico; Vincenzo Maraio, Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese, Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia, Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta, Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali, Maria Carmela Serluca, Agricoltura.

Il Presidente Roberto Fico ha detto:

Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio nella responsabilità di governo di una regione importante e complessa come la nostra.

Come ho avuto modo di dichiarare, sono fortemente convinto del protagonismo delle forze politiche e non potrebbe essere altrimenti, considerato il percorso che io stesso ho seguito dall’inizio del mio impegno politico, un percorso che nasce dal territorio, dalle istanze dei cittadini, dalla convinzione di dover portare la voce delle persone nelle istituzioni.

C’è chi potrebbe rimarcare che per lungo tempo quest’approccio è stato etichettato come antipolitica, mentre in realtà nasceva proprio dalla convinzione che fosse la politica, intesa come ascolto dei bisogni, confronto, attenzione al bene comune e cura degli interessi collettivi la risposta alle problematiche vissute dai cittadini.

Per questo motivo ho voluto una Giunta che fosse chiara espressione delle diverse anime politiche della coalizione che mi ha sostenuto, una coalizione che ha condiviso un progetto politico preciso e che ora è al servizio di questa regione e dei suoi cittadini.

Il nostro obiettivo è di lavorare strenuamente per contrastare le disuguaglianze sociali, tutelare ambiente e territorio, risolvere le criticità esistenti nella Sanità, garantire il diritto al trasporto pubblico efficiente, valorizzare le aree interne, promuovere le eccellenze di questa straordinaria terra, sostenere le imprese e dare ai giovani un’opportunità e un’idea concreta di futuro.

Questa Giunta si pone rispettosamente nei confronti del Consiglio regionale, organo rappresentativo dei cittadini campani e luogo del dialogo e del confronto e ispirerà la propria azione in una corretta e leale collaborazione istituzionale e con le forze politiche di maggioranza e di opposizione, con il solo scopo di perseguire sempre l’interesse collettivo.

Nei prossimi giorni la Giunta verrà convocata per prima riunione ufficiale. Naturalmente, insieme ai colleghi, ci siamo messi all’opera da subito e stiamo già lavorando in sintonia.

L’intenzione è innanzitutto di giungere rapidamente all’approvazione del Bilancio che in questo momento costituisce la priorità dell’Amministrazione regionale, nell’interesse sia dell’esecutivo e sia del Consiglio.