Home Territorio Fico: Piena solidarietà al Sindaco Manfredi

Di
Redazione
-
Roberto Fico

Scritte violente comparse su un muro della città in queste ore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimo, a nome mio e dell’intera Giunta della Regione Campania, piena solidarietà al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per le scritte violente comparse su un muro della città in queste ore.

Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che va condannato con fermezza. Il confronto politico e civile non può mai degenerare in intimidazioni o atti d’odio.

Difendere chi amministra e rappresenta le istituzioni significa difendere la democrazia e la convivenza civile.

Autore Redazione

