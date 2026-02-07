Fico: Piena solidarietà al Sindaco Manfredi

Scritte violente comparse su un muro della città in queste ore
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Esprimo, a nome mio e dell’intera Giunta della Regione Campania, piena solidarietà al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per le scritte violente comparse su un muro della città in queste ore.
Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che va condannato con fermezza. Il confronto politico e civile non può mai degenerare in intimidazioni o atti d’odio.
Difendere chi amministra e rappresenta le istituzioni significa difendere la democrazia e la convivenza civile.