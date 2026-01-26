Fico nomina in Regione Campania De Falco, Fumo e Tuccillo

Assumono, rispettivamente, l’incarico di Vicario del Capo di Gabinetto, Consigliere per semplificazione normativa e valutazione di impatto legislativo regionale e Consigliera per politiche sociali, minorili, penitenziarie e questioni organizzative

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato come Vicario del Capo di Gabinetto Domenico De Falco. Magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d’Italia e con pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea.

Maurizio Fumo è il nuovo Consigliere per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo regionale. Già Presidente della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione. Magistrato in quiescenza, docente e autore di diverse monografie giuridiche.

Gemma Tuccillo è nominata Consigliera per le politiche sociali, minorili, penitenziarie e le questioni organizzative. Magistrato di Cassazione in quiescenza, già giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.