Fico ha ricevuto l’Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia

Si conferma il rapporto di amicizia tra Campania e Cuba
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia l’Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar.
L’incontro è stato l’occasione per confermare il rapporto di amicizia che lega la Campania a Cuba e per ribadire la vicinanza della Regione al popolo cubano, in una fase particolarmente complessa della sua storia.
Nel corso del colloquio, il Presidente ha espresso la volontà della Regione Campania di mantenere vivo un rapporto fondato sulla solidarietà, sul dialogo e sulla vicinanza delle comunità.