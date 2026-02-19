Fico: Felici e onorati di accogliere Papa Leone XIV in Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania.

La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, è una bellissima notizia e assume un significato ancora più profondo nel primo anniversario della sua elezione.

È un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunità, alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre.