Fiamme Vesuvio, Coldiretti Napoli: A rischio vendemmia Lacryma Christi

Stinga: ‘Un disastro ambientale ma anche agricolo’

L’incendio in corso sul Vesuvio sul versante del Comune di Terzigno ha creato gravi danni alle coltivazioni agricole della zona. Ad essere interessate aziende agricole che lamentano ingenti danni a coltivazioni anche storiche.

Il Presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga spiega:

Un disastro enorme, il Parco Nazionale del Vesuvio oltre ad essere un importante attrattore turistico, conserva prodotti tipici amatissimi dai turisti che arrivano in visita ed anche dai napoletani che li consumano con orgoglio. I danni maggiori li lamenta la viticoltura, ad essere danneggiati sono i vigneti del Lacryma Christi DOP proprio durante il periodo che culmina con la vendemmia. Ma il Vesuvio è anche il regno dell’albicocca pellecchiella e del Pomodorino del Piennolo DOP. I nsomma, un disastro ambientale ma anche agricolo.

La situazione nella Riserva Alto Tirone è sotto controllo, sono al lavoro le squadre di terra per la bonifica, mentre i Canadair sono ancora in azione in particolare sulla zona di Terzigno e Ottaviano per spegnere completamente le fiamme.

Non mancano danni anche alle attività di agriturismo ed ai relativi percorsi di degustazione.

