FIAIP Napoli: Fabio Polizzy eletto Presidente

Si apre un nuovo ciclo per l’associazione
La FIAIP Napoli ha un nuovo Presidente: Fabio Polizzy è stato eletto alla guida dell’associazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali.
Queste le prime parole del nuovo Presidente:
Grazie a tutti per la fiducia accordatami. Sono onorato di prendere il timone della FIAIP Napoli e prometto di lavorare con impegno e dedizione per la crescita e lo sviluppo della nostra associazione.
Il nostro obiettivo è quello di perseguire nel rappresentare gli interessi dei nostri associati e a promuovere la professione di agente immobiliare a Napoli e provincia.
Ricco il programma da portare avanti con l’aiuto di una squadra che ha l’obiettivo di migliorare costantemente il ruolo di una professione divenuta sempre più importante alla luce dei cambiamenti urbanistici che negli ultimi anni ha visto protagonista proprio la città di Napoli.
Ringrazio il Presidente uscente Vito Gagliardo per il lavoro svolto. Ha creato un gruppo coeso ed una squadra in grado di continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo che da sempre rende la nostra categoria un punto di riferimento per quanti hanno immobili da comprare o vendere.
Con Fabio Polizzy al timone, la Federazione potrà raggiungere nuovi traguardi consolidando la sua posizione di leader nella rappresentanza del settore immobiliare napoletano:
Polizzy conclude:
Puntiamo molto sui giovani che sono il futuro della nostra professione. Continueremo ad insistere sui corsi di aggiornamento, per rendere i nostri associati sempre più protagonisti del settore.
Eletto anche il nuovo Consiglio direttivo: Antonio Errico, Domenico Pintauro, Gianni Castaldi, Stefano Mazza, Antonio Damiano, Vito Gagliardo, Riccardo Mirone, Marco Zazzaro, Dario Daniele e Marco Sarno.