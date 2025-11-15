FIAIP Napoli: Fabio Polizzy eletto Presidente

Riceviamo e pubblichiamo.

La FIAIP Napoli ha un nuovo Presidente: Fabio Polizzy è stato eletto alla guida dell’associazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali.

Queste le prime parole del nuovo Presidente:

Grazie a tutti per la fiducia accordatami. Sono onorato di prendere il timone della FIAIP Napoli e prometto di lavorare con impegno e dedizione per la crescita e lo sviluppo della nostra associazione.

Il nostro obiettivo è quello di perseguire nel rappresentare gli interessi dei nostri associati e a promuovere la professione di agente immobiliare a Napoli e provincia.