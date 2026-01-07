‘Fiabe delle Terre’ a Centrale Preneste Teatro

In scena a Roma l’11 gennaio

Dopo una breve pausa per le festività natalizie, torna la rassegna ‘Infanzie in gioco 2025/2026’ a Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano, 58 a Roma, zona Pigneto/Malatesta: appuntamento domenica 11 gennaio alle 16:30 con il reading teatrale ‘Fiabe delle Terre. Racconti di fiabe popolari da tutto il mondo’.

Il testo è di Gabriele Traversa, con Valentina Greco, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa.

Un viaggio a tre voci di giovani attori, tra narrazioni e letture sceniche di fiabe popolari scelte da patrimoni culturali diversi. Una volta, quando le donne e gli uomini si raccontavano riuniti attorno al fuoco paure e domande sulla vita e i suoi misteri, le storie rimbalzavano di bocca in bocca e nell’etere. E diventavano arte: l’arte dell’ascolto.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.