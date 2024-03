FI – PI – LI, 3,8 mln per risanamento acustico e corsia di emergenza

Giani e Baccelli: ‘Ecco il futuro della strada’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Risanamento acustico e corsia di emergenza per una FI – PI – LI più larga, per scongiurare rallentamenti.

È l’obiettivo che il governo della Regione porta avanti e che sarà ancora più concreto con la costituzione di Toscana Strade, la nuova società che gestirà la FI – PI – LI ora al vaglio del Consiglio regionale.

E stamani, 7 marzo, il Presidente Eugenio Giani, insieme all’Assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli, ha fatto un sopralluogo al cantiere in corso nel tratto fra Scandicci e Firenze.

I lavori fanno parte del più vasto intervento di risanamento acustico sulla Firenze – Pisa – Livorno, dal Km 0+000 al Km 7+500, attraverso i comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa con la contemporanea realizzazione della corsia di emergenza per una larghezza di 3,50 metri.

Giani ha spiegato:

Vogliamo allargare questa strada e creare intanto in questo tratto una corsia di emergenza. Agiamo con questi 3milioni e 800mila euro per cominciare quello che sarà un po’ il modello di domani con Toscana Strade Spa che avrà a disposizione ogni anno 22milioni, che serviranno anche alla manutenzione ordinaria e alla realizzazione di interventi che, via via, metteranno la FI – PI – LI in maggiore sicurezza. Questa volta l’abbiamo fatto noi come Regione con 3milioni e 800mila euro per un bel tratto, che contiamo di far arrivare fino allo svincolo di Lastra a Signa. Questo significa rendere più fluido il traffico in un punto della FI – PI – LI in cui c’è la fila, soprattutto nelle ore di punta.

Il Presidente Giani pensa anche alla terza corsia ad esempio nel tratto da Pontedera Ponsacco al bivio Pisa Livorno dove, ha aggiunto Giani

ci sarebbe lo spazio. Il che eviterebbe rallentamenti soprattutto nel periodo estivo, e finalmente lo scorrimento delle auto. È questo il primo tratto in cui si potrebbe realizzare la terza corsia, una volta che attiveremo la nuova società.

L’intervento in corso dal costo di 3milioni e 800mila euro interamente finanziati dalla Regione, prevede, a seguito di un dettagliato studio acustico, il completo rifacimento, su entrambe le carreggiate, per un’estensione di circa 1chilometro e 250 metri, del manto di usura con una miscela sperimentale in conglomerato bituminoso a bassa emissione sonora appositamente studiata per questa strada.

Inoltre è previsto, sulla carreggiata direzione ‘mare’, l’ampliamento della banchina in destra, con il contestuale completo rifacimento dei tratti esistenti di barriera acustica. Il termine del lavori attualmente in corso è previsto entro l’autunno del 2024.

L’Assessore Baccelli lo ha definito:

Un intervento peculiare, un modello da replicare per i futuri allargamenti della FI – PI – LI.

Baccelli ha sottolineato anche l’importanza delle modalità di questi lavoro in corso:

Un cantiere eseguito senza dovere fare restringimenti di carreggiata e creare rallentamenti di traffico. Riusciremo ad allargare la carreggiata di 3 metri così da poter ricavare una corsia di emergenza con tutti i vantaggi, nel caso di avarie di mezzi pesanti e altra natura. Ma, soprattutto, questo è un progetto pilota per quanto ci attendiamo dalla realizzazione di Toscana Strade: sfruttare qualsiasi intervento sulla FI – PI – LI come occasione di allargamento. Pensiamo alla corsia di emergenza, ma anche alla terza corsia là dove sia possibile. Stiamo infatti verificando dove ci siano gli spazi e le situazioni adatte. Oggi partiamo con un intervento utile, che è anche un modello da replicare.

Con l’attuale cantiere infatti si hanno diversi vantaggi: in fase di cantiere si realizza l’intervento senza dover chiudere alcuna corsia e gravare sul traffico e in fase di esercizio, cioè a lavori ultimati, la banchina in destra, con la sua maggiore larghezza, garantirà, in questo singolo tratto, un maggior agio per i veicoli nel caso di eventuale emergenza, senza che si vengano così a creare pericoli o rallentamenti al flusso veicolare nel caso di un problema ad un mezzo presente in corsia.

Inoltre, il nuovo assetto della piattaforma stradale, con barriere arretrate e banchina più larga, non impedisce eventuali futuri allargamenti della FI – PI – LI.