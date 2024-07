Festival Puccini 2024 sempre più accessibile grazie a Stamperia Braille

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nell’anno del centenario di Giacomo Puccini la Regione Toscana ha voluto sostenere con entusiasmo le molte iniziative che in vario modo celebrano il nostro grande compositore, in particolar modo il Festival Puccini, fiore all’occhiello della proposta culturale della Toscana per celebrare uno dei suoi massimi cittadini che amava, orgogliosamente, definirsi toscano.

Lo ha detto il Presidente Eugenio Giani alla presentazione del cartellone della settantesima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago, nell’ambito di una conferenza stampa che ha annunciato anche alcune novità.

Insieme al Presidente Giani sono intervenuti il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Luigi Ficacci, il Direttore della Fondazione Franco Moretti, Maria Laura Simonetti, Consigliera dell’organo amministrativo della Fondazione e il regista de ‘La Bohème’, Massimo Gasparon.

Giani ha continuato:

Un Festival che per la sua settantesima edizione ha proposto un cartellone straordinario, con ben sei nuove produzioni operistiche ed originali, affidandosi alla maestria di uno dei più grandi artefici del teatro musicale, Pier Luigi Pizzi.

Un Festival dunque ricco nella sua proposta artistica ma anche inclusivo. Mi fa particolarmente piacere segnalare l’impegno della Fondazione Festival Pucciniano nel rendere la musica di Puccini accessibile a tutti, un progetto che ha coinvolto anche la Stamperia Braille della Regione che ha realizzato in Braille i libretti delle opere di Puccini e, non solo, ha anche organizzato l’esposizione di materiali in suo possesso in una mostra apposita che racconta questo artista come forse finora non era avvenuto, mettendo al primo posto l’accessibilità e l’inclusività.

Una cifra in linea perfetta con la vocazione di Puccini stesso, un autore molto inclusivo, se si pensa a quanto nella sua vita si sia battuto per raggiungere, senza troppe distinzioni, il grande pubblico che ha amato e ama le sue eroine capaci di suscitare sentimenti universali in cui tutti ci riconosciamo.