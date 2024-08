Festival Contro 2024: PFM, Roberto Vecchioni, Nomadi e tanto altro

Il ricco programma dal 23 al 31 agosto in Piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze (AT)

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna il ‘Festival Contro’ a Castagnole delle Lanze in Piemonte, la festa patronale di San Bartolomeo: quest’anno si comincia venerdì 23 con la Festa della birra con il dj Roberto Molinaro e Danilo El Paris, mentre sabato 24 è la serata PFM canta De André, un sodalizio musicale memorabile, un concerto storico e un album fra i più celebri della storia musicale italiana.

Il progetto che vede la Premiata Forneria Marconi, gruppo progressive rock amato in tutto il mondo, omaggiare la musica e la poesia del compianto Fabrizio De André.

Domenica 25 è la serata dedicata a Michael Jackson, il celebre ‘Re del Pop’, con i Jackson One, mentre lunedì 26 al mattino si inaugura la 165a Sagra della Nocciola e per la serata si torna negli anni 90, in attesa del martedì sera 27 agosto che vedrà sul palco il grande Roberto Vecchioni con il suo ‘Tra il silenzio e il tuono tour’.

Mercoledì 28 l’appuntamento fisso con la Notte Occitana con Lou Dalfin, Les Randoulines e Mistral Kizz, la sera successiva invece, giovedì 29, toccherà alla musica dei Queen con i Break Free, la tribute band dei Queen numero 1 in Europa.

Venerdì 30 va in scena una delle formazioni amiche del Festival, gli Explosion per una serata dance nella Notte Nomade, dopodiché sabato 31 l’appuntamento fisso con i Nomadi nel loro 50° concerto Castagnole, quest’anno con accesso libero.

L’area spettacolo è allestita allìinterno del PalaFestival in Piazza San Bartolomeo e le serate sono garantite anche in caso di maltempo.

I biglietti dei singoli concerti sono acquistabili sul circuito TicketOne e presso i rivenditori autorizzati, eccezionalmente per l’evento ‘Voglio tornare negli anni 90’ le vendite sono attive anche su circuito TicketSMS.

Dal 24 al 28 agosto i biglietti saranno disponibili anche presso l’area spettacolo senza i costi di prevendita.

Programma

Venerdì 23 agosto

Festa della birra

Dj set con Roberto Molinaro e Danilo El Paris – Shary Band

Ingresso libero

Sabato 24 agosto

PFM canta De André

Ingresso a pagamento: 25€

Domenica 25 agosto

Jackson One

Serata gastronomica le Friciule Castagnolesi

Dj set Jay C

Ingresso libero

Lunedì 26 agosto

Ore 9:00 apertura 165a Fiera della Nocciola

Voglio tornare negli anni 90

Ingresso a pagamento: 12€

Ore 23:00 elezione Miss San Bartolomeo

Martedì 27 agosto

Roberto Vecchioni

Ingresso a pagamento: 35€

Mercoledì 28 agosto

Notte occitana con Lou Dalfin, Les Randoulines e Mistral Kizz

Ingresso libero

Giovedì 29 agosto

Break Free – Queen Tribute Show

Ingresso a pagamento: 15€

Venerdì 30 agosto

Notte Bianca Nomade

Serata Dance con il live degli Explosion

Stand gastronomici lungo le vie del paese con musica a 360°

Ballo a palchetto con liscio, latino americano e tanto altro

Ore 23:15 Spettacolo Pirotecnico

Ingresso libero

Sabato 31 agosto

I Nomadi

XXXIII Raduno Fans Club Estivo

Ingresso libero